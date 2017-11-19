أزياء المصمم عقل فقيه تجمع الخيال والعصرية هذا الشتاء

عرض مصمم الأزياء اللبناني عقل فقيه لموسم شتاء 2018 جاء على قدر توقعات جمهوره الذي غصّت به قاعة البيال في وسط المدينة، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في بيروت.

تميزت مجموعة أزيائه النسائية بالرقي والخصوصية، إلى جانب الألوان الملفتة للانتباه التي لاقت إعجاب وقبول الحاضرين .

وقد كشف المصمم فقيه إلى أنّ المجموعة التي تمَّ عرضها، جرى إنجازها خلال أسبوع واحد فقط، وأنّ فريق عمله سعى على مدار الساعة إلى تجسيد حلم الأناقة على أرض الواقع، بحيث يخدم جميع الأذواق، ويحقق نقلة نوعية ملونة بالخيال والعصرية.

مجموعة المصمم عقل فقيه، جاءت مختلفة من حيث الإطلالات التي تنوعت بين الفساتين الطويلة، وتلك القصيرة المخصصة لحفلات الكوكتيل، ومعاطف الجلد، والأنسبملات المؤلفة من سواريل وجاكيتات، والجمسبوت، والكابات وغيرها. كذلك من حيث الألوان التي جاءت وفيرة لترضي كافة الأذواق الأنثوية.

يًذكر أنّ عدداً من الفنانين حرصوا على حضور عرض عقل فقيه، وأبرزهم الفنانة ليال عبود، والممثلة السورية ديما قندلفت، والنجم علاء زلزلي وغيرهم.