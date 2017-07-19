الصفحة الرئيسية > أزياء المصمم راني الزاخم للخريف والشتاء القادم مستوحاة من بريق النجمات

أزياء المصمم راني الزاخم للخريف والشتاء القادم مستوحاة من بريق النجمات

بقلم ريما لمع

يوليو ١٩ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

جاءت تصاميم المصمم راني الزاخم لموسم خريف وشتاء 2017/2018، والتي قدمها في عرض عابر للمكان والزمان ضمن فعاليات “التا روما” في العاصمة الإيطالية، مفعمة بالأنوثة والأناقة.

وانطلاقاً من قاعدة صلبة في هندسة العمارة استوحى المهندس والمصمم الزاخم قصّات مجموعته الجديدة، فظهر الدرابيه، والديكولتيه، ووتمَّ تزويد بعض التصاميم بأحزمة أنيقة عند الخصر. فيما طبّق رؤيته في أقمشة تفيض احساساً، مثل الأورغنزا، والحرير والشيفون، والتول، والليلك وغيرها.

وقد عزز بريق التصاميم، المقتبس من بريق النجوم، بالتطريز الرائع، ولا سيما بأحجار اللؤلؤ المتعددة الالوان.

ألوان المجموعة مستمدة من قوس قزح، إلى جانب الأسود والذهبي والفضي.

وختم المصمم راني الزاخم العرض بفستان زفاف باللون الأبيض الثلجي، الذي يوحي تطريزه بعاصفة من النجوم، تعكس مهرجان الضوء وتعزز احلام النجومية في الليلة المنتظرة.

الأوسمة

اخترنا لك

هاني البحيري أزياء يستعد لإطلاق أزيائه لشتاء 2017.....هاني البحيري نفذ فستان دنيا بتكلفة 1% عن سعره الأصلي

ديسمبر ٣ ,٢٠١٦

أسبوع الموضة في بيروت أزياء أسبوع الموضة في بيروت... إبداع، أناقة وفخامة!

أبريل ٢٣ ,٢٠١٦

معاطف جلد الإبل أزياء تاريخ الصوف في معرض خاص.... أبرز صيحات موضة المعاطف هذا الشتاء

يناير ٥ ,٢٠١٧

وي تشات WeChat أزياء ديور أول ماركة ترف تطرق أبواب البيع على WeChat

أغسطس ١٤ ,٢٠١٦