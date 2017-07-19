أزياء المصمم راني الزاخم للخريف والشتاء القادم مستوحاة من بريق النجمات

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جاءت تصاميم المصمم راني الزاخم لموسم خريف وشتاء 2017/2018، والتي قدمها في عرض عابر للمكان والزمان ضمن فعاليات “التا روما” في العاصمة الإيطالية، مفعمة بالأنوثة والأناقة.

وانطلاقاً من قاعدة صلبة في هندسة العمارة استوحى المهندس والمصمم الزاخم قصّات مجموعته الجديدة، فظهر الدرابيه، والديكولتيه، ووتمَّ تزويد بعض التصاميم بأحزمة أنيقة عند الخصر. فيما طبّق رؤيته في أقمشة تفيض احساساً، مثل الأورغنزا، والحرير والشيفون، والتول، والليلك وغيرها.

وقد عزز بريق التصاميم، المقتبس من بريق النجوم، بالتطريز الرائع، ولا سيما بأحجار اللؤلؤ المتعددة الالوان.

ألوان المجموعة مستمدة من قوس قزح، إلى جانب الأسود والذهبي والفضي.

وختم المصمم راني الزاخم العرض بفستان زفاف باللون الأبيض الثلجي، الذي يوحي تطريزه بعاصفة من النجوم، تعكس مهرجان الضوء وتعزز احلام النجومية في الليلة المنتظرة.