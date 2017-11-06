أزياء ريما بحصلي 2017/2018 تحاكي تطلعات المرأة العصرية

عرضت المصممة ريما بحصلي مجموعة من أزياء الكوتور لموسم خريف وشتاء 2017/2018 ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة “ديزايرز أند براندز” Designers & Brands الذي جرى مؤخراً في مدينة بيروت.

فقد طغت ألوان البيج اللحمي Nude والألوان الرائقة، فيما لم تغب بعض الألوان الأساسية كالأسود والأحمر عن التشكيلة الجديدة، التي جاءت ملفتة للنظر بأناقتها، ونالت إعجاب محبي الموضة الذي حضروا لمشاهدة العرض.

تعددت قصّات الفساتين بين الطويل والقصير، الضيق والفضفاض، وذلك في لفتة من المصممة ريما بحصلي لتنال إعجاب غالبية النساء، وخياراتهن في المناسبات المختلفة.

فيما تنوعت الأقمشة بين الأورغنزا، والدانتيل والتول، وبدا التطريز الأنيق والشك الناعم الذي يحاكي تطلعات المرأة العصرية.

وقد اختتمت المصممة ريما بحصلي عرضها بفستان زفاف “ملكي” بامتياز، أولت تفاصيله أهمية خاصّة لعروس مختلفة في 2018 .