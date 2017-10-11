“نجمة الثلج” تعانق الدفء في أزياء زياد نكد لخريف وشتاء 2017-2018

أضاء المصمم اللبناني العالمي زياد نكد صالة الإمبريال في باريس، بأحدث مجموعاته لتصاميم الـ”هوت كوتور” والتي حملت عنوان “نجمة الثلج”، حيث قدمها خلال أسبوع الموضة الباريسي، والذي خصص لموسم خريف وشتاء 2017 – 2018.

استطاع المصمم زياد نكد من خلال هذه المجموعة، أن يمزج بين الانطباع الدافئ المتمثل بقماش المخمل والريش المستخدم في بعض التصاميم، إلى جانب الانطباع المشرق الذي تمثله نجمة الثلج، وهي السمة الأبرز في المجموعة وترمز للتميز والنور في الموسم البارد، وتنعكس جاذبيتها في فساتين ساحرة.

وقد عمل المصمم نكد على تطويع المخمل بأساليب متقنة ترفع من قيمته الجمالية، لعل أبرزها تقنية التحديد والتقطيع بالليزر الذي اتخذ عدة أشكال بينها نجمة الثلج نفسها، كما نسج منه امتدادات تعكس الظلال، فضلاً عن المسامات التي تتيح تداخل أقمشة “الدانتيل” و”التول” والتطريز مع المخمل، وهي تقنية أضفت على التصاميم جمالاً وجاذبية.

وقد استعمل نكد الريش على شكل أوشحة أو عناصر متداخلة ضمن موديل الفستان نفسه، في بعض تصاميمه، ما عكس عليها طابعاً ملوكياً.

وأولى المصمم نكد منطقة الكتفين عناية خاصة، مركّزاً على القصّات المفتوحة بمعظمها في منطقة الظهر. في حين ظهر تصميم الكتف العريض والورك العريض في بعض التصاميم، مما ساهم في رسم الجسم وفي إبراز أنوثته على نحو ساحر.

أما الألوان، فقد اعتمد المصمم نكد الدافئة منها، حيث غلب عليها اللونين الكحلي والأحمر اللذين استخدما بتدرجاتهما اللونية من الداكن الى الفاتح، الى جانب الازرق والبرغندي والأبيض والرمادي.