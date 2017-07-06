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طوني ورد يبدع بنقش الزهور يدوياً على أزيائه لـ خريف وشتاء 2017- 2018

بقلم ريما لمع

يوليو ٦ ,٢٠١٧

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يجمع المصمم طوني ورد في مجموعته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2017-2018 بين الخطوط الهندسية والزهور؛ المصدرين الدائمين لإلهامه وإبداعاته المتواصلة في عالم التصميم الراقي.

ولا ينفك المصمم طوني ورد عن تطوير مصدر إلهامه ليصل إلى مرحلة استكشاف مزيج مثير للاهتمام بين المفهومين، وإنشاء مجموعة مبنية على أنماط فريدة ومعقدة تعكس ذوقه الفني الرفيع..

وفي مجموعة كوتور الجديدة للموسم المقبل، أعاد طوني ورد إبتكار أنماط زهور هندسية، صُنعت يدوياً بدقة عالية، وأنشأ أحجاماً من الحرير الأثيري الذي يحاكي التطلعات الأنثوية.

فقد قام طوني ورد بفحص دقيق لخطوطها المعقدة وجسد تصميم هذه الأشكال المتطورة في إبداعاته

واختار التصاميم في مروحة من الألوان النابضة بالحياة، مثل البرغندي والأخضر. بالإضافة إلى ظلال ناعمة كالفضة والزهري والأسود والأبيض.

المجموعة الجديدة أقل ما يُقال عنها أنها ساحرة وجذابة للغاية.

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