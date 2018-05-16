أزياؤك هذا الصيف بألوان السماء والزهور

أصبح من السهل علينا في عصر الإنترنت والسماء المفتوحة الوصول لصيحات الموضة بل والتحضير المسبق لها، من خلال الاطلاع على صفحات دور الأزياء العالمية عبر الإنترنت، بل وربما من خلال التجول في أحد مولات التسوق والنظر من خلال المعروضات الخاصة بمحلات الملابس لنعرف موضة هذا الصيف.

ويبدو أن هذا الصيف سيكون أكثر هدوءا من المواسم السابقة حيث يحل اللون الأزرق الفاتح على عرش ألوان هذا الموسم سواء بدمجه مع اللون الأبيض أو من خلال الخامات المنقوشة على القطع المختلفة.

كذلك يتشارك معه اللون الزهري الناعم هذا الموسم ليحتلا الصدارة في الأزياء وهما لونان هادئان مريحان للعين يثيران الهدوء ويعكسان أشعة الشمس خاصة مع استخدام الخامات الخفيفة والقطنية العملية ليبدو الصيف أكثر راحة.

وقد يكون اللون الأصفر الكناري ودرجة الأخضر الصريح والأحمر بدرجاته يتسيدون هذا الموسم لفترة الظهيرة والمساء، فنجد اللون الأصفر والكناري متواجدان بشدة في بتصاميم مختلفة يبرزان روح المرأة الباحثة عن التميز.

ينطبق الحال أيضا على الإكسسوارات من حقائب وأحذية فنجد الألوان السائدة الأبيض والزهري والأزرق السماوي.

وفي النهاية فالمسألة تنتهي ليس باتباع أحدث صيحات الموضة مع أنه من الجميل مواكبتها، ولكن يظل المبدأ الصحيح يبنى على نظرية اختيار الأنسب الذي يلائم لون البشرة والشعر وشكل الجسم، وتظل كل الألوان حاضرة في كل موسم طالما أنها تلائمك.