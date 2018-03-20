أساليب تتخطي من خلالها إهانة زوجك لك

التجريح والإهانات التي تسمعها بعض السيدات من أزواجهن تترك أثراً سيئاً في النفس غالباً ما يضاهي بنتائجه ما يسببه العنف الجسدي لا بل قد يكون أقوى، لكن لماذا تسكت المرأة عن هذا النوع من العنف وتقبل به وكيف تستطيع تقوية نفسها لترفض هذا الأمر؟

سكوت المرأة على الإهانة هو نتيجة لــ:

سيطرة بعض الآراء الخاطئة الموروثة على أفكارهن مثل زوجك سيد عليك وبقاؤك مع رجل أفضل من بقائك وحيدة، مما يجعل المرأة تسكت عن كل ما يضايقها في حياتها الزوجية خشية ترك زوجها لها وحرمانها من أولادها.

قد تسكت خوفاً من الشجار. لكن السبب الأعمق لقبولها بهذا التجريح هو نجاح الزوج بكسر شخصيتها وتطويع عقلها لتتقبل كل ما يفكر به هو ويقرره ويحدده.

كيف تتخطى المرأة هذا الوضع؟

اكتشفي نفسك، وفكري بعمق؟ وماذا تريدين؟ ما الذي يسعدك؟ قد نعجز أحياناً عن تبديل الأشخاص أو الأشياء التي تضايقنا إلا أننا حتماً ننجح في تقوية ذاتنا وفي إحياء الأمل بنفوسنا لنحقق ما نحب.

اعلمي أن سكوتك عن الإهانة أمر مرفوض، لأن العلاقة الزوجية قائمة علي الاحترام المتبادل وتقدير المشاعر المتبادلة وتقديم التنازلات وليس على التراشق اللفظي والتجريح والتقليل من شأن الآخر. لذا ابدئي من هنا: أنا متضايقة، أنا أقول إني متضايقة، أنا أرفض أن تضايقني.

استفيدي من هدوء زوجك وصارحيه بانزعاجك.

إن كرر إهانته لك إياك وأن تقومي بالمثل بدورك لأن الأمور لن تحل بهذه الطريقة بل على العكس.

اعرضي عليه أن تزورا اختصاصي في طب النفس والعلاقات الزوجية وإذا رفض اذهبي بمفردك وطبقي ما يطلبه منك الاختصاصي.