أسبوع نيويورك للموضة ينطلق بباقة مذهلة من عروض أزياء ربيع وصيف 2018

انطلقت مؤخراً فعاليات أسبوع نيويورك للموضة لعام 2017، وبدأت معها عروض أحدث مجموعات ربيع وصيف 2018 لأبرز مصممي الأزياء العالميين.

حضرت العروض مجموعة كبيرة من النجمات اللواتي جئن ليس فقط لرؤية آخر صيحات الموضة، ولكن للتفاخر بأجمل إطلالتهن المحضرة خصيصاً لحضور تلك عروض.

اليوم الأول بدأ بعرض مصمم الأزياء توم فورد، مع باقة رائعة من أفضل عارضات الأزياء في نيويورك، حيث مشت كندال جينر، وجيجي حديد وجوان سمولز، على منصة العروض بالأزياء الكاجول، وقصات الشعر القصيرة، وفساتين السهرة المثيرة.

المصمم فورد – الذي عاد إلى المدينة بعد أن عرض في لوس انجلوس الموسم الماضي – لم يخيب آمال عشاق الموضة، حيث أظهر في مجموعته لربيع وصيف 2018 جرعته المعتادة من السهر والبريق بتوقيعه.

وقد جلست في الصف الأمامي خلال هذا العرض كل من سيندي كروفورد، كارلي كلوس، كيم كارداشيان، وجوليان مور.

في اليوم الثاني، أدهشت دارا “ديزيغوال” و”كالفن كلاين” الحضور بأحدث تصاميمهما لموسم الربيع المقبل. وبدلاً من عرض أزياء تقليدي، نظمت “ديزيغوال” احتفالاً بالتعددية الثقافية. وكونها العلامة التجارية التي عززت دائماً نهجاً سعيداً في الحياة، بدا الرقص بالتأكيد الشكل الفني الأنسب لإظهار هذا الفرح، من خلال راقصات محترفات.

كان هناك القليل من كل شيء في مجموعة “ديزيغوال”، حيث حملت نفحات إفريقية، وتأثيرات صينية، ورموز هندية، فضلاً عن سراويل الدنيم والتيشرتات التي تشير إلى الزي الرسمي للبحارّة الأمريكية.

وفي ما يخص دار “كالفن كلاين”، فقد عرض المصممان راف سيمونز وبيتر موليه تصاميم مبنية على أزياء العشاء والبدل التقليدية مع إضافة بعض العناصر الجديدة مثل معاطف الأوبرا والتنانير الطويلة.

وقدمت المصممة توري بورش يوم الجمعة 8 سبتمبر آخر صيحات الموضة لربيع وصيف 2018 داخل حديقة Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum التي عكست الحياة و الألوان الموجودة في التصاميم.

تعاونت بورش مع المصمم الداخلي الإنكليزي الشهير ديفيد هيكس الذي عرف بألوانه الجريئة ومزج عدة طرازات؛ وهو أسلوب لا يختلف عن بورش نفسها. وقد ضمت المجموعة فساتين الحرير الطويلة، حقائب اليد الكبيرة، والمناشف التركية. وأكملت القلادات الكبيرة والأوشحة الهدلة إطلالة العارضات.

وعرض المصمم العالمي إلكسندر وانغ مجموعته الجديدة التي جمعت بين إطلالة الشارع والإثارة، فضمّت فساتين بأقمشة مختلفة مثل الحرير والأقمشة الشفافة وغيرها.. وقمصاناً طويلة تمَّ تنسيقها مع سراويل من الجينز وأحذية مفتوحة.

وإلى المزيد من التصاميم…