أسرار لا تنتهي داخل دماغ الإنسان

وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إنه لأول مرة، وجد الباحثون الأوعية التي تخرج منها المواد الضارة من الدماغ للحفاظ على صحته.

ويمكن أن تساعد النتائج العلماء على فهم الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر، الذي يعتقد أنه ناجم عن تراكم لويحات لزجة يعجز الدماغ عن التخلص منها، وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الأوعية يمكن أن تكون بمثابة أنبوب يربط بين الدماغ والجهاز المناعي.

وقال الدكتور دانيال رايش، كبير الباحثين في معهد الصحة العصبية (نيندس) “لقد شاهدنا حرفياً كيف تغادر هذه المخلفات والمواد السامة أدمغة الناس”. ونأمل أن تقدم نتائجنا رؤى جديدة لمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية”.

وتابع حديثه “كنا نعلم منذ سنوات كيف تدخل السوائل دماغ الإنسان والآن وأخيراً أصبحنا نعرف كيف تخرج هذه السوائل من الدماغ”.