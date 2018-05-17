أسرار لخسارة الوزن في رمضان

في كل عام في هذا الوقت المميز شهر رمضان المبارك يعتبر الكثيرون منا أن زيادة الوزن أمر حتمي لا بد منه، بسبب ارتباط شهر رمضان المبارك لدينا بتناول أصناف خاصة من الأطعمة لا نتناولها طوال العام إلا في شهر رمضان.

ويشتكي أغلب الصائمين من أعراض التخمة والشعور بالثقل وحموضة المعدة ومشاكل الهضم، مما قد يعيقهم عن أداء الصلاة والتراويح والعبادات التي من أجلها شرع الصيام.

والحقيقة أن المسألة بالكامل مسألة اختيار.. فمن أراد أن يزيد وزنه فليفعل ومن أراد أن يخسر بعض الكيلوجرامات من وزنه فله ذلك أيضا.

وهذه بعض الأسرار التي تسهل علينا الشعور بالشبع وتعيننا على خسارة الوزن الزائد في رمضان:

– ابدأ بشرب الماء أو اللبن قليل الدسم

بعد صيام عدد ساعات طويلة في رمضان، يتعرض الجسم للجفاف الشديد فتكون الرغبة في تناول السوائل أكبر بكثير وأقوى من تناول الطعام، لذا فيمكنك استغلال تلك الميزة بشرب كمية من الماء أو اللبن في بداية الفطور مع 3 حبات من التمر ومن ثم الذهاب لأداء الصلاة فسوف يشعرك ذلك بالارتواء والامتلاء.

– تناول الشوربة أولا

تحقيقا لنفس المبدأ وهو أن الجسم بحاجة للسوائل لتعويض ما فقده، فإن تناول أصنافا من الشوربة الخفيفة سواء كانت شوربة الخضار بالدجاج أو الشوفات فإن ذلك يساعدك على الشعور بالامتلاء وفي الوقت ذات يملأ حيزا من المعدة فلا يتبقى لك الكثير لتتناوله من الطعام لتصل للشبع.

– صاحب صحن السلطة

إذا كنت بالفعل ترغب في إنقاص وزنك فإن تناول طبق السلطة الخاص بك قبل استكمال بقية وجبتك سوف يزيد بشكل كبير من شعورك بالشبع، وسوف تتلافى في الوقت ذاته حدوث الإمساك بسبب الألياف الغذائية الموجودة بها.

– ركز على البروتين

لن يتبقى لديك السعة بعض ذلك للكثير من الطعام لهذا وجه نظرك لقطعة اللحم أو الدجاج أو السمك قبل البدء في تناول الكربوهيدرات.

– تجنب العصائر والمشروبات المحلاة

إنها عادة رمضانية سيئة للغاية وهي تحضير مجموعة من العصائر والمشروبات الرمضانية المحلاة المرتفعة بشكل كبير بالسكر والسعرات الحرارية والقليلة الفائدة والنفع والتي يستعيض بها الكثيرون عن الماء ويتناولون منها كميات كبيرة، لهذا لا تنظر إليها واستبدلها دوما بالماء.