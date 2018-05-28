أسماء لزرق تستعد لطرح جديدها باللهجة الخليجية

وضعت خريجة برنامج نجم الخليج، المغربية “أسماء لزرق”، آخر اللمسات على أغنيتها الجديدة “ما بي شوفك”، وهي باللهجة الخليجية، وينتظر طرحها خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المقبل، كما انتهت بالمناسبة من التحضير لألبومها الغنائي الذي تعاملت فيه مع أهم الكتاب والملحنين والموزعين بالوطن العربي، ويضم مجموعة من الأغاني بلهجات وألوان مختلفة.

وكانت “لزرق” قد أطلقت منذ أشهر فيديو كليب أغنيتها ”حل عني”، التي تعاملت خلالها مع المخرج المصري “جميل جميل المغازي”، وهي كلمات الشاعر “محمد وطني” ألحان “مصطفى عوض” وتوزيع “مدحت خميس.”

وتستعد “لزرق” لإحياء بعض الحفلات في المغرب، بعد غياب لفترة مهمة عن المهرجانات المحلية بحكم استقرارها في الخليج، حيث تميزت بنشاطها الفني الغني سابقا، بعد أن شاركت في أبرز المهرجانات المحلية ضمنها مهرجان موازين، مهرجان الناظور، مهرجان الموسيقى الروحية بمدينة فاس، وعدة مهرجانات أخرى خاصة تلك التي تهتم بموسيقى الملحون التي تألقت من خلالها “لزرق” في عدة مناسبات بحكم تكوينها وتخصصها في أداء هذا اللون التراثي المغربي العريق.