أسياخ الشيش طاووق السهلة

المقادير
– 6 صدور دجاج مخليه
– 1 ملعقة خل
– 3 ملاعق زيت زيتون
– كوب من الزبادي
– عصير ليمونه
– 1 ملعقة كبيرة مستردة
– 1 ملعقة كبيرة ببريكا
– ملعقة ملح
– ملعقة فلفل أسود ناعم مطحون طازجا
– قليل من الفلفل الأحمر الحار
– بصلتين مبشورتين
– فصين من الثوم المهروس
– قطع من الفلفل الملون للفصل بين قطع الدجاج
الطريقة
– تغسل صدور الدجاج بالماء ويتم تجفيفا جيدا من الماء
– تقطع قطع الدجاج إلى مكعبات متوسطة متساوية الحجم قدر الإمكان
– في الخلاط الكهربائي توضع جميع مكونات التتبيلة وتخلط جيدا.
– في وعاء مناسب يتم خلط ومزج التتبيلة مع قطع الدجاج وتقليبها جيدا
– تحفظ بالبراد لمدة ليلة كاملة لأفضل النتائج
– تشك قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية وتوضع قطعة من الفلفل بين كل قطعتين من الدجاج.
– تحمى مقلاة مناسبة ويوضع بها القليل من الزيت وتوضع الأسياخ وتقلب باستمرار لتمام النضج.
– يمكن رضها في صينية تيفال ووضعها في الفرن أيضا
– تقدم ساخنة بجانب طبق من المعكرونة أو الأرز الأبيض.