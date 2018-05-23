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أسياخ الشيش طاووق السهلة

بقلم

مايو ٢٣ ,٢٠١٨

المقادير

– 6 صدور دجاج مخليه

– 1 ملعقة خل

– 3 ملاعق زيت زيتون

– كوب من الزبادي

– عصير ليمونه

– 1 ملعقة كبيرة مستردة

– 1 ملعقة كبيرة ببريكا

– ملعقة ملح

– ملعقة فلفل أسود ناعم مطحون طازجا

– قليل من الفلفل الأحمر الحار

– بصلتين مبشورتين

– فصين من الثوم المهروس

– قطع من الفلفل الملون للفصل بين قطع الدجاج

الطريقة

– تغسل صدور الدجاج بالماء ويتم تجفيفا جيدا من الماء

– تقطع قطع الدجاج إلى مكعبات متوسطة متساوية الحجم قدر الإمكان

– في الخلاط الكهربائي توضع جميع مكونات التتبيلة وتخلط جيدا.

– في وعاء مناسب يتم خلط ومزج التتبيلة مع قطع الدجاج وتقليبها جيدا

– تحفظ بالبراد لمدة ليلة كاملة لأفضل النتائج

– تشك قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية وتوضع قطعة من الفلفل بين كل قطعتين من الدجاج.

– تحمى مقلاة مناسبة ويوضع بها القليل من الزيت وتوضع الأسياخ وتقلب باستمرار لتمام النضج.

– يمكن رضها في صينية تيفال ووضعها في الفرن أيضا

– تقدم ساخنة بجانب طبق من المعكرونة أو الأرز الأبيض.

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