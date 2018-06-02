أسيل عمران تفتتح كأس العالم وتكشف سر علاقتها بتامر حسني

قالت الفنانة “أسيل عمران” إنها تستعد لتقديم عمل فني سيجمعها والفنان المصري “تامر حسني”، رفضت الكشف عن تفاصيله واكتفت بالإشارة إلى أنه عمل تمثيلي لكنه ليس بمسلسل، مشيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج “ممكن نتعرف” الذي يبث على إذاعة مارينا إف إم الكويتية، أنها من أشد المعجبات بالفنان “تامر حسني” وبزوجته المغربية “بسمة بوسيل.”

وكشفت “أسيل” خلال نفس اللقاء الإذاعي، أنها ستطير إلى روسيا لحضور افتتاح نهائيات كأس العالم، التي تعرف مشاركة بلدها السعودية، إضافة إلى المغرب، مصر وتونس، وكانت “عمران” قد طرحت مؤخرا النسخة السعودية من أغنية “ألوان” الخاصة بكأس العالم التي أدتها مع الفنان الأمريكي “جيسون ديرولو.”

هذا، وتشارك “أسيل” في مسلسل “​هارون الرشيد​”، الذي يعرض خلال شهر رمضان ويعرف مشاركة مجموعة من النجوم، بينهم:”عابد فهد”، ​”قصي خولي​”، ​”حبيب غلوم​”، ​”كندة حنا​”، ​”كاريس بشار”​، وهو من إخراج “عبد الباري أبو الخير.”