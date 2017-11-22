أشرف عبد الباقي يحذر جمهوره من نصابين ينتحلون شخصيته

أخطر الفنان المصري أشرف عبد الباقي جمهوره محذرا من وجود من ينتحل شخصيته عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، بهدف النصب والتحايل على المواهب الشابة، وطلب منهم عدم تصديق ما ينشر باسمه، لأنه يطل عليهم عبر مقطع فيديو ليؤكد لهم أي جديد بخصوص مسرح مصر.

أكد الفنان المصري أشرف عبد الباقي عن وجود عمليات نصب تنتحل هويته على موقع “فيس بوك”، وليقطع الطريق في وجه التحايل نشر فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”،..حذر فيها بلهجة شديدة حتى لا تقع المواهب الشابة التي تتطلع للانضمام إلى مسرح مصر في فخ النصب والاحتيال: “..للمرة الثالثة أو الرابعة أنا بحذركم من صفحة على ..الفيس بوك.. باسم مسرح مصر.. هدفها النصب على المواهب من خلال العمل بفرقة مسرح مصر بمقابل مادى وهو غير صحيح ولو في اختبارات جديدة انا اللي هعلنها بنفسي بفيديو على ..فيس بوك..”.

الجدير بالإشارة أنه كانت العروض الحديثة لمسرح مصر، قد تم إطلاقها قبل أيام قليلة، حيث أبطال العرض قدموا فيها عرضين لا يخلوان من الفكاهة، وبدا أشرف عبد الباقي جد مستاء من الذي حدث بخصوص الإعلانات الكاذبة، خاصة أن ضحيتها فئة من الشباب لديه موهبة وحلم إثبات وجوده في عالم الفن، ومستعد للتضحية حتى يجسد خطواته الأولى في مساره الفني.