أشياء قد لا تخطر على بالك عليك تنظيفها

تعتبر نظافة المنزل مهمة شاقة ومرهقة، ومهما نظفنا ستظل هناك أماكن مجهولة تصلها الجراثيم وتستوطنها، حتى أن أكثر الحريصين على النظافة لا يستطيعون تنظيف تلك الأماكن، وإليك هذه الأماكن وطرق تنظيفها:

أزرار الميكروويف

من السهل نسيان هذه المنطقة الصغيرة التي يمكن أن تصبح ملوثة عند إعداد الطعام، لذلك من الذكاء تنظيفها بعد الانتهاء من الاستخدام فوراً.

قومي باستخدام خليط من مقدار واحد من السائل المبيض وتسعة مقادير من الماء وابدئي التنظيف باستخدام قطعة من القطن.

استخدمي هذا الخليط أيضاً في تنظيف إطار ومزلاج الباب وقبل إغلاقه جففي كل شيء بقطعة قماش نظيفة.

مصفاة الحوض

يمكن أن تتشكل الجراثيم الناجمة عن البكتيريا من اللحوم النيئة وغيرها من الأطعمة على هذا السطح إذا لم يتم تنظيفه أسبوعياً.

ولتنظيفه استخدمي سائل تنظيف وافركيه بفرشاة أسنان ثم اغسلي هذا المكان بالمياه النظيفة.

غسالة الأطباق

يساعد الليمون على إزالة رواسب الحديد والجير من داخل غسالة الأطباق، قومي بصب كيساً من مسحوق الليمون في كوب المنظفات وشغلي غسالة الأطباق لأن حمض الستريك الموجود في هذا الخليط يحارب البقع الصعبة الموجودة بها.

مقابض الأبواب

يتم لمس معظم المقابض بأيد مختلفة عدة مرات في اليوم، لذلك فمن المنطقي تنظيفها باستمرار، على الأقل مرة في الأسبوع، باستخدام منديل يحتوي على سائل مضاد للبكتيريا، وخصصي منديلاً لكل مقبض حتى لا تنشري الجراثيم في المنزل.

أطراف أرفف الثلاجة

ليس الفتات فقط الذي يمكن أن ينزلق بل هناك بقع رئيسية تشكل العفن والبكتيريا، ويكفي تنظيفها مرة واحدة في الموسم، إلا إذا ما انزلق إليها أي شىء في الثلاجة.

ولتنظيفها بسهولة أخرجي الأرفف واصنعي خليطاً من مقادير متساوية من بيكربونات الصودا والماء الساخن، وافركي بلطف حيث يلتقي الزجاج بحافة الأرفف باستخدام فرشاة الأسنان ثم امسحي بقطعة اسفنج رطبة واغسلي الأرفف في الحوض بالماء والصابون ثم جففيها وأعيدي تركبيها.

فرشاة الأسنان

عليك التخلص من فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، لأن الجراثيم والبكتيريا يمكن أن تلتصق بالشعيرات، لذلك فمن الأفضل تنظيفها كل أسبوع.

قلبيها في خليط من أجزاء متساوية من الماء الدافئ وبيكربونات الصودا واتركيها في الخليط لمدة ليلة واحدة ثم اشطفيها.

الهاتف المحمول

حتى لو كنتِ لا تستخدمين هاتفك في الحمّام، فإنه يمكن أن يكون مصدر جذب للجراثيم، بما في ذلك تلك الكامنة في الجزء السفلي من حقيبة يدك وتلك الموجودة في يدك التي ينتهي بها المطاف على وجهك عند استخدام الهاتف.

ولهذا يجب تنظيف هاتفك المحمول يومياً باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو مناديل التعقيم الإلكترونية.

سماعات الأذن

في كل مرة تستخدمينها تمتص العرق والشمع، فأي غطاء مصنوع من الفوم أو السيليكون يجذب الأوساخ والغبار أيضاً.

لهذا يجب مسح سماعات الأذن مرة كل شهر باستخدام قطعة قماش ناعمة مغموسة في محلول من صابون الأطباق والماء، وبالنسبة لغطاء الأذن نظفيه بقطرة من صابون الأطباق واشطفيه سريعاً ثم اتركيه ليجف.

المكنسة الكهربائية

يبدو مضحكاً أن نفكر في تنظيف أدوات التنظيف ولكن هذا الجهاز على وجه الخصوص يجمع الكثير من الغبار الذي يمكن أن ينتشر في جميع الأنحاء المحيطة بك.

ولتنظيفها أزيلي الغبار من شعيرات الفرشاة وامسحي الحاوية كلما أفرغتها واستخدمي قطعة قماش نظيفة وجافة لمسح الغطاء والخراطيم والمرفقات.