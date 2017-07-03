طريقة إعداد حلوى أصابع الشوكولاتة بجوز الهند

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إنه طبق جزائري خفيف وبسيط بل يوصف بأنه اقتصادي، يمكنك تحضيره في المناسبات وتقديمه إلى الضيوف

أصابع الشوكولاتة بجوز الهند

المقادير:

2 حبات بيض

400غ سكر

12 ملعقة كبيرة حليب سائل

4 ملاعق كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

2 ملعقة خميرة

مبشور قشور ليمون

طحين

الكريمة:

200غ سكر ناعم

4 ملاعق كبيرة كاكاو

250غ زبدة

2 كوب حليب

التزيين:

مسحوق جوز الهند

تحضير العجينة:

يخلط بواسطة خلاط كهربائي البيض والسكر بصورة جيدة، ثم يسكب على الخليط الحليب والعسل، وبشكل تدريجي تضاف بقية المقادير إلى غاية الحصول على عجينة سميكة، توضع في قالب مدهون بالزبدة، وتدخل الفرن لتنضج لمدة 30 دقيقة على حرارة 180 درجة وتترك بعد ذلك لتبرد، ثم تقطع على شكل أصابع يصل طولها 7سم وارتفاعها 3سم.

تحضيرالكريمة: