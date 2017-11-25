أصالة تعتذر رسمياً لأحلام

قدمت المطربة السورية أصالة نصري اعتذاراً رسمياً للفنانة الإماراتية أحلام، عقب قيام الملكة بحذف أصالة من موقع “تويتر”، حيث وصفتها المطربة السورية بالصديقة وتأسفت إن كانت قد سببت لها أي حزن، وتعود تفاصيل سوء التفاهم الذي حدث بين النجمتين، إلى حادثة تعويض أحلام بنوال الكويتية في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”.

بالفعل لم تتردد الفنانة السورية أصالة نصري، في نشر اعتذار خاص للفنانة الإماراتية أحلام، وجاء ذلك مباشرة بعد قيام الملكة بحذفها من موقع “تويتر”، علماً أن رسالة الاعتذار الموجهة لأحلام، نشرتها أصالة عبر صفحتها الشخصية على موقع “انستغرام”، وكتبت أصالة نصري في محاولة منها لتصفية أجواء العلاقة التي تربطها بأحلام، بعد أن تعكرت بفعل ما صرحت به..: “..صديقتي حلومة أنا آسفة على الحزن الذي سببته لك فيما تصرفت.. وأكرر قولي بأني لا أقصد ذلك.. ولا أخجل من اعتذاري لأنه حق لك علي..”.

الجدير بالإشارة أن الفنانة أحلام أقدمت على حذف أصالة نصري، بسبب تهنئتها للفنانة نوال الكويتية، عقب اختيارها بديلة لأحلام في عضوية تحكيم برنامج “ذا فويس”، إلى جانب أن تغريدة أصالة حملت نصيحة لأحلام كي ترتاح قليلاً ومعتبرة أن ابتعادها لفترة يسمح لها بذلك، ولم تخف ترقبها كي تشاهد نوال الكويتية في هذا البرنامج.