أصالة سعيدة بخروج أحلام من “ذا فويس” ومتلهفة لمتابعة نوال فيه

لم تفوت المطربة السورية أصالة نصري الفرصة، لتعلن عن سعادتها بعد خروج النجمة الإماراتية أحلام من لجنة تحكيم الموسم الرابع لبرنامج “ذا فويس”، مبررة ذلك بأن ابتعادها من شأنه أن يمنح “الملكة” مساحة للتفكير وأخذ قسط من الراحة لأخذ نفس في الحياة، واعترفت في سياق متصل بان أحلام طموحة وذكية وحريصة على إسعاد الناس، بل كانت بطلة في مغامراتها.

علقت الفنانة أصالة نصري على ابتعاد أحلام من أحد أهم برامج اكتشاف المواهب في الوطن العربي “ذا فويس”، بصراحة كبيرة عبر صفحتها على موقع “إنستغرام”.. حيث كشفت عن رأيها المثير قائلة: “لطالما باركت للعزيزة أحلام كلّ عمل تقوم به، وأبارك اليوم لها بفوزها بفرصة للتفكير فيما بعد، ولأنني لست من اللاهثين وراء كل ما يعرض علي وأنتقي وأحجب نفسي لأفكر.. فرحت لها وليس العكس، فنحن بالآخر بشر ويجب أن ننتبه لأنفسنا ومتعة الابتعاد ما بين ماراثونات الفن.. لنأخذ نفساً نحيا به.. ونعيد التوازن الإنساني..”.

وتطرقت الفنانة السورية إلى إنجازات ونجاحات أحلام وكأنها تواسيها في خروجها من البرنامج الذي صورت منه المراحل الأولى: “..كلمة حق لأحلام.. لقد كنتِ بطل..، ولم توفري محاولة لتسعدي بها الجميع.. غامرت وفزت وكنتِ دائماً جديدة مندفعة طموحة ذكيّة، غاليتي للحياة حق علينا والحياة تستحقّ بعضا من التأمّل والاستعداد.. النجاح الَّذِي حققته سيبقى ودائماً ما سيأتي هو الأجمل..”.

ولم تترد أصالة في تقديم التهاني إلى النجمة نوال الكويتية بعد انضمامها للجنة تحكيم “ذا فويس”، وأكدت بأنها فنانة كبيرة مثقفة فنيا وأستاذة بالغناء وتاريخها يشهد لها.

ولم تخف أن شخصية أحلام بجرأتها وعفويتها تعد الأنسب لبرنامج “ذا فويس”، ولكنها تنتظر بلهفة مشاهدة شخصية نوال في هذا البرنامج.