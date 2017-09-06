أصالة: سميرة سعيد كاتمة أسراري والأقرب إلى قلبي

عادت النجمة “أصالة نصري” للحديث عن صداقتها وقربها من النجمة المغربية “سميرة سعيد”، خلال حلولها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة “إسعاد يونس.”

الفنانة أصالة وصفت الديفا في تصريحاتها بــ “الأستاذة الراقية ومعلمة المطربات ومعلمتها”، قالت إن “سميرة سعيد” الأقرب إلى قلبها، وكاتمة أسرارها، وأردفت: “علاقاتي على المستوى الفني جيدة مع عدد من الفنانين منهم شيرين وأنغام وعلى رأس الجميع وراسي أنا سميرة، بحبا كثير وبرتحلها وهي تحكي لها أسرارك بدون ما تقوليلها أرجوكي ما تقولي لحدا، لأنه أكيد ما بتقول.”

وتحرص “أصالة” على الحديث دائماً عن الفنانة سميرة بكثير من الاعتزاز والفخر، وكان أغرب تصريح لها على هامش مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالرباط، حين سئلت عن سبب عدم استضافة “الديفا” في برنامجها “صولا” فأجابت أن السبب هو خوفها من الرفض، وقالت: “أنا بعتبر سميرة شي كثير راقي وخفت ما تقبل تشاركني برنامجي.”