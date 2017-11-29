أصالة نصري تحصل على الجنسية البحرينية

وصفت النجمة أصالة نصري بالفنانة البحرينية بعد حصولها على جنسية هذا البلد الخليجي، وتقرر مشاركتها في مهرجان العيد الوطني لدولة البحرين، حيث تم نشر صور لحفل يحمل اسمها مع وصفها بالفنانة البحرينية، وجاء ذلك للمرة الأولى عقب حصولها على الجنسية البحرينية بشكل رسمي، وافتخرت الفنانة كثيراً بذلك وشعرت بسعادة عارمة ووصفت الشعب البحريني بالطيب والنبيل.

سوف يستمتع الجمهور البحريني بأجمل ما غنت النجمة أصالة نصري، لأنه على موعد مع حفلها المبرمج خلال مهرجان العيد الوطني لدولة البحرين، وكشفت أصالة عن فرحتها الكبيرة وفخرها بحصولها على الجنسية البحرينية، وعبرت عن ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستغرام”، فكتبت قائلة: “..لأول مرة أقرأ جنسيتي التي تشرفت بالفوز بها كتابة.. وأزيد وأقول شرف وسعادة وفخر أن أكون واحدة من هذا الشعب الطيب النبيل..”.

واعتبرت أن البحرين وطنها الحبيب الذي منحها أجمل شعور.. معترفة: “..تأثرت كثيراً لأَنني أحتاج لأن يناديني وطن.. و كأن في هذا الشعور صوت أبي ينادي اسمي.. وأنا مشتاقة لسماع اسمي بصوته.. البحرين وطني الحبيب.. شكراً على أجمل شعور..”.