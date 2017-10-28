أصغر أب في السعودية 16 عاما …..يرزق بمولوده الأول

أصبح المواطن السعودي علي القبسي والذي يبلغ من العمر 16 عاما أصغر أب في المملكة العربية السعودية، كما أصبحت زوجته هي الأخرى أصغر أم في المملكة.

ففي المستشفى العسكري في محافظة تبوك توجهت الزوجة لولادة طفلها، فما كان من طاقم المستشفى إلا طلب حضور والد الزوجة والاصرار على هذا الطلب، حيث تبلغ الزوجة 15 عاما فقط، وبالتالي فهي في حكم الطفلة التي لا تسأل عن تصرفاتها بحسب القانون السعودي.

وقد تزوج علي القبسي من ابنة عمه منذ عامين، حيث كان يبلغ وقتها 14 عاما فقط، أما زوجته فقد تزوجته وعمرها 13 عاما.

وفي هذه الحالات تلجأ العائلات السعودية إلى الزواج العرفي لحين بلوغ العروسين للسن القانونية.

وفور الولادة نشر الأب الصغير لصورته مع طفله شاكرا المولى على ما رزقه من النعم.