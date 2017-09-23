بألحان ياسر العلي…..أصيل أبو بكر وراشد الفارس يشدون أوبريت “حبنا الأوحد”

بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للملكة العربية السعودية، أطلق الملحن ياسر بوعلي احتفاليته وبصمته الخاصة من خلال أحدث ألحانه المغناة، أوبريت غنائي بعنوان “حبنا الأوحد” بأصوات نجمي الأغنية السعودية الفنانين أصيل أبو بكر وراشد الفارس، من كلمات الشاعر السعودي “قوس”، وسط توزيع موسيقي متميز أشرف عليه ياسر بوعلي نفسه.

أكدَّ الملحن ياسر بوعلي، من خلال هذا العمل الوطني الخاص للسعودية، على أسلوبه الخاص في الاحتفالات الكبيرة للمملكة، حيث وضع نمط تلحيني مختلف في عالم الأغنية الوطنية، ومتميز عن غيره من الأعمال الأخرى، نظراً لسعيه الدائم في طرح الجديد في عالم الألحان والأغنية السعودية والخليجية، مما جعله يحظى بثقة كبار الفنانين الخليجيين، الذين تعاون معهم في أغنيات متعددة تركت أثرها وما زالت بين الجمهور الخليجي والعربي.

وقد قام بعملية التوزيع الموسيقي للأوبريت “حبنا الأوحد” المايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماسترنغ مهندس الصوت جاسم محمد. فيما تمَّ تسجيل العمل ما بين مدينتي جدة ودبي على يد المهندس محمد عصمت، بعد أن كانت الوتريات للمايسترو هاني فرحات.

وقد تمَّ عمل مونتاج فيديو خاص للأوبريت، وعرض عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومنها “اليوتيوب”.

ويستعد ياسر بوعلي لطرح مجموعة كبيرة من ألحانه بأصوات نجوم الأغنية في العالم العربي، خلال الفترة المقبلة، وتحمل مفاجآت وتغيرات جديدة في الأغنية الخليجية والعربية، وسترى النور من خلال ألبومات أو أغنيات منفردة سيتم الكشف عنها في حينها.

لمشاهدة أوبريت “حبنا الأوحد” في قناة “اليوتيوب” يرجى الضغط على الرابط:

