قشور الباذنجان تغنيك عنها……أضرار خطيرة تسببها الحنة السوداء

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الحنة السوداء، حيث أثبتت أن مكونتها كيميائية وتحتوي على تركيز كبير من ثنائي الفينيلين وهو ملون قوي جداً، على عكس الحنة الطبيعية التي تستخرج من نبتة مزهرة في آسيا وأفريقيا.

ويمكن للجسم إظهار ردات فعل خطيرة نتيجة استخدام الحنة السوادء وهي:

1- التهاب الجلد الكيميائي، ويظهر على شكل حروق في الجلد وتقشر وتقيح ينتج عنه ندوب وخسارة الجلد.

2- انتفاخ فروة الرأس، وذلك بسبب تحسس المواد الكيميائية.

3- إغلاق العين أو فقدان البصر.

4- التلف الكلوي.

وإليك طريقة صنع حنة طبيعية باللون الأسود:

1- افركي مكان النقش التي تردين تزينه بقشر الباذنجان بعد تبليلها بالماء.

2- جففي قشور الباذنجان واطحنيها وصفيها وضعي ملعقة كبيرة منها على خلطة الحناء الخاصة بك.