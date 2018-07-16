المشروبات الغازية العادية والخالية من السكر تشتركان بنفس الأضرار للصحة

تؤكد أحدث الدراسات على أن محبي الصودا الدايت يتعرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب والسكري، ولكن يرى بعض المختصين أن النظام الغذائي المتبع ككل هو الذي يهم، لذا فليس هناك دليل واضح على أن المشروبات الخالية من السكر هي التي تؤدي إلى هذه الأضرار..

وبالرجوع إلى فحص العلاقة بين الصودا وزيادة الوزن فليس هناك دليل واضح أيضا على أنها سبب في مسألة السمنة، فما زال هناك تخبط بهذا الشأن ويرى بعض الخبراء أن مشروبات الصودا الدايت تعتبر أمرا جيدا مقارنة بمشروبات الصودا العادية، وذلك بسبب احتوائها على سكريات وسعرات حرارية أقل، ولكن يجمع خبراء التغذية والصحة على أنه إذا كان لا بد من تناول مشروب فيجب أن يكون ذلك محتويا على بعض العناصر الغذائية مثل الحليب قليل الدسم أو العصائر الطازجة.

ولنتعرف على الأضرار الأخرى للمشروبات الغازية عامة وحتى الخالية من السكر …

– تعمل على زيادة التجاعيد لانها تخفض من معدلات الحموضة في الجسم وذلك يزيل توهج البشرة ويظهر علامات التقدم بالسن على البشرة والبقع الداكنة.

– يتسب كثرة تناولها بالصداع المزمن.

–تمنع امتصاص الكالسيون في الأمعاء بسبب وجود أحماض الفوسفوريك والستريك اللذان يتحدان مع الغذاء ويمنعان من عملية امتصاص الكالسيوم التي تصل للعظام والدم مسبباً هشاشة العظام .

– كونها تحتوي على مادة الكافيين فهذا يجعلها تتسبب في إبطال عمل الحديد بالدم مسبباً فقر الدم خصوصاً عند المراهقين والأطفال.