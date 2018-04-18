أضيفي الملح بدلاً من السكر على القهوة!

القهوة تمتلك العديد من الفوائد، فهي المشروب الأحب على قلوب الكثيرات حيث تمتاز بطعمها اللذيذ، عدا عن أنها تمنحك مزاجاً جميلا وتحلو معها الجلسات، وبصرف النظر عن فوائدها وتأثيرها الإيجابي عليك وسواء كنت من بين اللواتي يشربن القهوة بالسكر أو من دون سكر فستتفاجئين حتماً مما بيّنته آخر الدراسات التي تسلط الضوء على أضرار السكر، والتي لا تنصح بالتخلي عنه كلياً فحسب بل باستبداله بالملح.

كيف للسكر أن يستبدل بالملح؟

يعتبر الملح هو البديل الأمثل للسكر فهو يحتوي على أيونات الصوديوم التي تساعد على التقليل من مرارة القهوة، كما وأنه يزيد من لذة مذاق القهوة.

لكن في السياق نفسه، احرصي على أن تكون كمية الملح التي تضعينها في كوب القهوة قليل جداً لأن مفعول الملح أقوى من مفعول السكر، ويكفي القليل منه لإضافة نكهة مميزة لفنجان قهوتك وكبح المرارة الموجودة فيها.

لذا لا تبالغي في إضافة الملح إلى فنجان القهوة، لأن كمية قليلة منه تعد كافية لامتصاص مرارة القهوة وإضفاء نكهة مميزة عليها.