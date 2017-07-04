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فضيحة أطباء يشاهدون مباراة كرة قدم خلال إجرائهم عملية جراحية

بقلم ريم حنبظاظة

يوليو ٤ ,٢٠١٧

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نشر مقطع فيديو لأطباء جراحين تشيليين يشاهدون ويتفاعلون مع إحدى المباريات خلال إجرائهم عملية جراحية، ما أدى إلى شروع السلطات في تشيلي بالتحقيق في مقطع فيديو.

وذكرت تقارير إعلامية، إن الأطباء في مستشفى تشيلي كانوا يجرون عملية جراحية (لم يحدد نوعها) لأحد الأشخاص، وفي كل مرة كان الأطباء يتوقفون عن متابعة العملية الجراحية من أجل مشاهدة الركلات الترجيحية بين منتخب بلادهم ونظيره البرتغالي في “كأس القارات”.

وأظهر الفيديو هتافات وتصفيق الأطباء بعد أن أضاع لاعب المنتخب البرتغالي جواو موتينيو، ضربة الجزاء.

وقال عضو لجنة الصحة في حكومة تشيلي، كارلا روبيلار “هذه حالة خطيرة. هناك بروتوكولات ينبغي اتباعها خلال إجراء عمليات جراحية في جميع المستشفيات والعيادات الصحية”.

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