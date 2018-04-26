10 أطعمة اعتمدي عليها أيضاً في تنظيف المنزل

كثير من الأطعمة لها مفعول سحري واستخدامات مذهلة في التغلب على كثير من المشاكل المتكررة التي تواجهكِ في تنظيف منزلكِ، بالإضافة إلى أنها أكثر أمانًا من المركبات الكيماوية السامة التي تُستخدم في تصنيع المنظفات، ولذلك من الآن يمكنكِ الاعتماد على بعض الأطعمة البسيطة في تنفيذ مهام التنظيف اليومية، خاصةً عند مواجهة مشكلات صعبة، مثل صدأ المعادن أو البقع وغيرها، وهذه بعض من الأطعمة التي أثبتت كفاءتها في التنظيف:

1- بقايا الخبز

يمكنكِ استخدام بقايا الخبز في إزالة البقع الصعبة من على الجدران، فقط ادعكي الحائط بقطعة من الخبز الأبيض في اتجاه واحد، وذلك بعد نزع الحروف منه أولًا حتى لا يتسبب في خدش الحائط، وستتخلصين من البقع العالقة عليه وتستعيدي رونقه من جديد.

2- الليمون

الليمون من أكثر الأطعمة التي يمكنكِ استخدامها في العديد من المهام المنزلية، لِما له من خصائص حمضية ورائحة نفاذة، ما يجعله سلاحًا قويًا في القضاء على الدهون، وفي مهام التنظيف بشكل عام، حيث:

يمكنه أن يساعدكِ في التخلص من البكتيريا التي على أدوات مطبخكِ الخشبية وأيضاً الروائح العالقة بها.. افركي هذه الأدوات بنصف ليمونة، واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اغسليها بالماء.

يمكنكِ استخدامه أيضاً في تلميع الفضة، فإذا لاحظتِ اختفاء لمعة إكسسواراتكِ أو التحف والأواني الفضية في المنزل، يمكنكِ أن تضعيها في وعاء مملوء بالماء والليمون واتركيها لمدة ساعة، ثم اشطفيها وجفيفها.

يمكنكِ استخدامه في التخلص من بقع الملابس، فقط أضيفي عصير الليمون المركز على الماء، ثم استخدمي الخليط علي مكان البقع.

يمكنه مساعدتكِ في تنظيف الميكروويف والتخلص من الدهون العالقة بداخله، فالليمون له قدرة هائلة على التخلص منها؛ وذلك بوضع عصير الليمون المركز المخلوط بالماء في الميكروويف على درجة حرارة عالية، وسيعمل البخار على إزالة الدهون، وبعد تنظيفه امسحيه بقطعة قماش مبللة، وستلاحظين مظهره اللامع.

3- دقيق الذرة

دقيق الذرة له القدرة على التخلص من بقع الزيت والشحوم التي قد تسقط على السجاد أو المفارش أثناء تناول الطعام، يمكنكِ نثر كمية قليلة من دقيق الذرة مكان البقعة وفركها، وستتخلصين منها.

4- الملح

على الرغم من أن الإفراط في تناول الملح من العادات الصحية السيئة، فإن له العديد من الاستخدامات المنزلية الأخرى، فيمكنكِ استخدامه في:

تنظيف المكواة: ضعي قليل من الملح على ورقة ونظفي المكواة به، ولكن بشرط أن تكون المكواة ساخنة.

إزالة الشحم: للملح قدرة قوية على إزالة الشحم والبقع الدهنية من على المفروشات، لكن هذا لا يناسب جميع أنواع المفروشات، فيجب أن تجربيه على قطعة صغيرة قبل الاستعمال.

الحفاظ على الألوان: من الممكن أيضاً أن تستخدمي الملح في غسل الملابس الملونة بإضافته إلى المسحوق أثناء الغسيل، للمحافظة على ثبات الألوان.

5- خل التفاح

من استخداماته المبهرة في التنظيف المنزلي:

يخلصكِ من الحشرات في الحمام والمطبخ.

يخلصكِ من الروائح الكريهة في الحمام والمطبخ.

استخدميه كسائل لتنظيف الزجاج بخلطه مع الماء بنسبة متساوية.

استخدميه لتنظيف الأرضيات الخشبية، بإضافة كوب من خل التفاح إلى 3.5 لتر من الماء.

6- البيكينج صودا

له استخدامات عديدة أخرى خلاف الخبز وتحضير الطعام، نذكر لكِ بعضاً منها:

يمكنكِ استخدامه في تنظيف العلب البلاستيكية، بإضافة 4 ملاعق من البيكينج صودا إلى لتر ماء دافئ.

يمكنكِ استخدامه في تنظيف بالوعة الحمام أو المطبخ، وتنظيف البلاط وستائر الحمام، وتلميع أسطح الحمام.

يمكنكِ استخدامه في إزالة الدهون والروائح الكريهة.

7- زيت الزيتون

استخدميه في تنعيم مفاصل الأبواب برشه على المفاصل فقط، وامسحي البقايا المتناثرة من الزيت على الباب.

ضعيه على قطعة قماش مبللة واستخدميه في إزالة الملصقات.

8- الحليب

يمكنكِ استخدام الحليب في إزالة بقع الحبر عن الملابس، بنقعها في الحليب طوال الليل وغسلها في اليوم التالي.

9- البطاطس

يمكنكِ استخدام البطاطس في إزالة الصدأ عن المعادن، وفي تلميع الفضة، حيث إنها تحتوي على تكوين حامضي يجعلك تستعيدين رونق تلك المعادن من جديد.

10- الموز

يعد قشر الموز الحل الأمثل لتلميع الجلد، حيث يمكنكِ استخدام الناحية الداخلية للقشرة في تلميع الأحذية الجلدية والكراسي المصنوعة من الجلد.