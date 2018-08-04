أطعمة تغنيك عن البوتوكس والفلر وتمنحك الشباب !

لطالما بقي هاجس المرأة بل والرجل الحفاظ على مظهر الشباب لأطول وقت ممكن ولذلك يلجئون إلى عمليات التجميل، ولكن تبين في أحدث الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى أن هناك طرق سهلة وآمنة تماماً تؤدي إلى نفس الغرض، فقد خلصت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول أغذية غنية بمركب السبيرمدين (Spermidine) ربما يُساعد في الحفاظ على شباب الجسم وإطالة العمر.

وأبرز الأغذية التي تحتوي على هذه المادة هي الجبنة وأنواع الفطر والبقوليات ومنتجات الصويا والحبوب الكاملة

فمنذ سنوات عدة يُحاول خبراء الصحة إيجاد توليفة مناسبة تضمن الحفاظ على الشباب فابتكروا مستحضرات التجميل التي تعمل على إخفاء التجاعيد أو بعض العمليات الجراحية مثل البوتوكس والفلر وغيرها، حيث ازدهرت كثيرا في الآونة الأخيرة.

وها هم يقومون بالبحث في اتجاه آخر أكثر أماناً وأقل آثار جانبية ضارة فكانت الدراسة العلمية الحديثة التي خلصت إلى طريقة بسيطة وفعالة قد تُساعد على تمديد مرحلة الشباب مدة أطول، وذلك بالاعتماد فقط على نوع معين من التغذية.

إذ بينت الدارسة العلمية الجديدة أن التغذية الغنية بالسبيرمدين تُبقي الناس شبابا مدة طويلة من المعتاد بل تُطيل العمر.

يعتبر السبيرمدين مركب يشارك في عملية الأيض الخلوية، ويوجد بنسب معتدلة في الجبنة وأنواع الفطر، كما يوجد أيضا في البقوليات ومنتجات الصويا والحبوب الكاملة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أغذية غنية بالسبيرمدين قد يعيشون مدة زمنية أطول، وأن بعض المكونات الغذائية قادرة على التأثير بشكل منتظم على الشيخوخة.

فقد اعتمدت النتائج على دراسة شارك فيها 829 شخصا تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عاماً، حيث لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون على الأقل أغذية تحتوي على نحو 80 ميكرومولا من السبيرمدين تنخفض نسبة موتهم بشكل كبير، لأن السبيرمدين يُعطي إشارة إلى الخلايا من أجل أن تبدأ في عملية التنظيف بشكل ذاتي وحماية نفسها من الترسبات والشيخوخة المبكرة.

وهو ما جاء في دراسة سابقة والتي أكدت أن السبب في إطالة مركب السبيرمدين للعمر يكمن -ربما- في دوره المُحفز أثناء عملية التهام الخلايا المعطوبة من القلب وتنقيته من الخلايا الخاملة.