البيض والباستا والفطر أطعمة لا يتوجب غسلها

تعلمنا في الصغر ضرورة غسل كل أنواع الأطعمة، إلا أن دراسة أخيرة أظهرت أن غسل الدجاج واللحم والباستا والفطر والبيض له مضار على الصحة.

وفي الوقت نفسه، شددت الدراسة على أهمية غسل الفواكه والخضراوات ذات القشرة المأكولة وغير المأكولة والمكسرات وعلب حفظ الأطعمة والفواكه المجففة.

أطعمة لا يتوجب غسلها

البيض

حسب الدراسة فإن البيض يغطى بمادة تمنع تلوثه بالبكتيريا وهكذا فإن غسله سيتسبب في إزالة هذه الطبقة.

الدجاج

يعتقد الكثيرون أن غسل الدجاج قبل الطهي يطرد بكتيريا السالمونيلا الموجودة في الدجاج النيء،وحسب الدراسة فإن غسل الدجاج يتسبب في نشر البكتيريا على يديك وفي حوض الغسل. لذا عليك طهي الدجاج المذبوح على الفور.

اللحم

اللحم له وضع مشابه للدجاج وطهوه فوراً يقضي على البكتيريا.

الباستا

إن غسلت الباستا فستغسلين طبقة النشاء ويتسبب هذا في تقديم طبق يخلو من الطعم اللذيذ المميز.

الفطر

الفطر له خاصية امتصاص الماء وعند طهوه بالتأكيد سيفقد مرونته لذا فمن الأفضل شطفه بسرعة ثم تنشيفه على الفور.

أطعمة يتوجب غسلها

الفواكة والخضراوات ذات القشر المأكول

من الضروري غسلها بالماء فقط حتى ولو بدت نظيفة ثم يتم تنشيفها بمنديل ورقي.

الفواكه والخضراوات ذات القشر غير المأكول

حسب الدراسة تعلق بعض البكتيريا في الجزء المأكول بعد التقشير وينصح بشدة غسل البطيخ والموز والبرتقال والخضراوات قبل الأكل.

علب حفظ الطعام

يمنع الغطاء البكتيريا من الدخول إلى العلب لذا عليك بغسل العلب جيداً من الخارج.

المكسرات

لانعلم طريقة تخزين ونقل المكسرات، لذا ومن الأحوط غسلها قبل الأكل؛ لأن الغسل يزيل حمض الفيتيك الذي قد يكون مضراً لجسم الإنسان على الرغم من أنه يحمي المكسرات من الطفيليات.

الفواكه المجففة

تعد الفواكه المجففة من أقذر الأطعمة لذا يتوجب غسلها بل ونقعها لمدة بالماء لفترة من الزمن قبل تناولها حتى ولو خُزّنت في غلاف جميل.