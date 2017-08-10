أطعمة لا يمكن حفظها داخل الثلاجة

تساعد الثلاجة خاصة ربة البيت العاملة في تحضير الوجبات الغذائية متى توفر لديها الوقت وبالتالي حفظها بشكل آمن، فمختلف الطعام متوفر في الثلاجة، لكن توجد العديد من الأطعمة التي لا يمكن أن ندخلها الثلاجة، كونها ستفسد بسرعة ولن تصبح قابلة للأكل..

*لا يمكن الاحتفاظ بالموز الأخضر داخل الثلاجة لأنه لن ينضج على الإطلاق، ويمكن الاحتفاظ بالأصفر الذي نضج في الثلاجة، حتى لا يصبح لونه بنياً، ويمكنك اقتناء كمية قليلة من الموز حتى لا يتلف.

*إن إدخال العسل في الثلاجة سيتسبب في تجميد كمية السكر التي يحتويها، وبعد ذلك ستصعب مهمة تناوله، علماً بأنه خارج الثلاجة سيكون في أمان، بفضل احتوائه على مواد تحفظه من التلف.

*تحفظ الزيوت بعيداً عن الضوء والحرارة، ولكن ليس داخل الثلاجة، حتى لا تجمد وتتحول إلى سمن.

*من الأفضل أن تبقى الطماطم خارج الثلاجة حتى تحافظ على طعمها اللذيذ.

* قد يتسبب وضع كل من البصل والثوم داخل الثلاجة في تلفهما وتعفنهما، وينصح أن يحافظ عليهما بالقشرة معرضين للهواء خارج الثلاجة.

*قبل فتح البطيخ لا ينبغي حفظها في الثلاجة، كون درجة حرارة الغرفة قادرة على الحفاظ على مستويات المواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها، وبعد عملية التقطيع يحفظ داخل الثلاجة لكن مغطى.

*تحفظ البطاطا في كيس ورقي داخل سلة الخضار، خارج الثلاجة حتى لا تتعرض إلى الرطوبة.

* يحتفظ بالأفوكادو داخل الثلاجة، لأن البرودة الشديدة تبطئ من عملية نضجه.