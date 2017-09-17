أطعمة ضرورية تناولها على الفطور لتنجز عملك بنشاط وحيوية

يعتبر الفطور وجبة أساسية لتكمل نهارك بنشاط وحيوية، حيث يمنحك الإفطار الطاقة اللازمة لإنجاز مهماتك اليومية، خاصة لو لم تتمكن من تناول وجبة الغداء في موعدها.

وعلى العكس قد يتكدر يومك نتيجة شعورك بالإعياء أو الإرهاق والسبب هو إهمال تناول وجبة الإفطار.

وإذا كانت ظروفك تضطرك للذهاب مبكراً إلى العمل، ولا تجد وقتاً للجلوس على المائدة لتناول الفطور يجب أن تعرف أن هناك عدداً من الأطعمة التي تمنح الطاقة ولا يأخذ وقتاً إعدادها وبعضها يمكنك حمله معك وتناوله بعد الخروج من المنزل وهي:

ثمرة تفاح:

حيث يعمل التفاح على تنشيط خلايا الدماغ ويزيد من القدرة على تحمل التعب خلال اليوم.

البيض:

من أهم الأطعمة التي يفضل تناولها في الصباح فهو يحتوي على فيتامين ب الذي يحول الغذاء لطاقة لهذا يمد الجسم بالحيوية أثناء اليوم.

الفول السوداني:

يعمل على إمداد الجسم بالطاقة بفضل احتوائه على كميات كبيرة من الماغنزيوم الذي يحتاجه الجسم.

اللبن الزبادي قليل الدسم مع الفواكه التي تفضلها

شوكولاتة داكنة:

من الممكن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة أثناء يوم العمل صباحاً، إذ تساعد في مكافحة الإجهاد وتزيد من مستويات الطاقة بسرعة فائقة.

ويفضل تجنب الأطعمة الغنية بالدهون كالحلويات أو الطعام المقلي أو الغني بالمواد الحافظة أو المارتديلا الغنية بالأملاح والدهون، فعلى الرغم من أن الجسم يحتاج إلى الدهون الصحية بنسبة معينة إلا أن الإفراط في تناول الدهون يؤدي إلى الإضرار بشكلٍ كبير بصحة الجسم.

ختاماً إن صحتك هي أهم ما يجب أن تحافظ عليه، ووجبة الإفطار يمكنها أن تمنح جسمك الحيوية والنشاط والصحة لإكمال يومك، فاحرص على تناولها يومياً في مواعيد محددة، لتحمي جسمك من الأمراض ولتتمتع بالتركيز وبذاكرة قوية، ولا تتجاهل إعداد وجبة الفطور مهما كنت منشغلاً، فأعمالك في نهاية المطاف ليست أهم من صحتك؛ لأنك وبدون صحتك لن تتمكن من إتمام أعمالك على أكمل وجه.