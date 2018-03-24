أطعمة مهمة تغذي شعرك وأظافرك

تساعد بعض الأطعمة الدورة الدموية في الوصول إلى فروة رأسك وشعرك فتحفز نمو الشعر وتحافظ على جماله، ومن المعروف أن الشعر والأظافر هي مرآة لحالة الجسم العامة، ففي كل الأمراض المنهكة والمرهقة للجسم تتبدل حالة الشعر والأظافر، ويبحث الكثير من النساء والرجال عن مواد واساليب لتغذية الشعر والأظافر، من دون أن يعرفوا أن التغذية تلعب دوراً مهماً في المحافظة على الصحة العامة للجسم بما فيها صحة الشعر والأظافر. علماً أنه من الطبيعي خسارة بعض الشعر يومياً حتى يتجدد وينمو بشكل مستمر.

من المعروف أن الشعر والأظافر يتكونان من مادة الكيراتين (Keratin)، وهو بروتين قويّ ويعتبر العنصر الأساسي في تركيبة الجلد والأسنان والشعر والأظافر. فما هي هذه الأطعمة التي ستساعدنا على تغذية الشعر والأظافر؟

* البيض:

يحتوي على مادة البيوتين (biotine) التي تجعل الجسم ينتج كمية أكبر من الكيراتين. لذلك ننصح بتناول البيض المسلوق بصورة دائمة.

* اللحوم/ الدجاج / السمك :

هذه الأطعمة مهمة لأنها غنية بالبروتين ومنها الكيراتين. كما تحتوي أيضاً على الحديد والزنك التي تساعد على تقوية وتغذية الشعر والأظافر.

* البقوليات :

كالفاصولياء والعدس والفول الغنية بالحديد والبروتين والزنك والبيوتين. وننصح بتناول هذه الأطعمة مرة على الأقل في الأسبوع.

الخضار والفاكهة

ومنها السبانخ والبروكلي والجزر والبرتقال والفراولة… هذه الفئة الغذائية غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة ولكنها أيضاً مضادات للأكسدة التي تحمي الجسم بأكلمه.

الحليب ومشتقاته :

مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والزنك والفيتامين B12. لذلك ننصح دائماً في بداية النهار بتناول أطعمة من هذه الفئة الغذائية.

* اللوز

يحتوي اللوز على المانيزيوم وبالتالي هو مفيد للجسم والمحافظة على صحة الشعر والأظافر.

وفي النهاية يبقى أن نعرف أنه للحفاظ على صحة الشعر والأظافر يجب أن يتكوّن نظامنا الغذائي من كل الفئات الغذائية للحصول على جميع المعادن التي يحتاجها الجسم وأهمها البيوتين والحديد والبروتين والزنك.