أطلق ألبومه الجديد…. الإماراتي وليد الجاسم يحقق نجاحاً كبيراً ب”من وقف لك”

الألبوم الجديد الذي صدر عن شركة كابانا للإنتاج الفني، يتضمن 14 أغنية منوعة. وقد تعاون فيه مع أبرز كتاب الأغاني، أمثال “الغيم” الشاعر الذي كان له حصة الأسد في هذا العمل (11 أغنية)، وتركي الشريف، والدهب، ونسمه مصطفى – وتوّكل مهمة تلحين أغاني الألبوم كل من فايز السعيد، عبد القادر هدهود، حمد القطان، غيث محمد، علي صابر، محمد بودلع، سلطان السيف، وسلطان السليماني.

أما التوزيع فقام به زيد نديم، عثمان عبود، زيد عادل، محمد سلطان، هشام السكران، وبراك المطوع.

وقد تمَّ تصوير سبع أغنيات من الألبوم فيديو كليب مع المخرج اللبناني زياد خوري، وتحت إشراف المنتج الفني ومدير أعمال الجاسم إيلي خوري.

كما لاقت أغنية “من وقف لك” التي صدرت من فترة، رواجاً كبيراً بعد عرض الفيديو كليب عبر القناة الخاصة بالشركة المنتجة وعلى الفضائيات العربية، ومن خلال بثها عبر الإذاعات الإماراتية والعربية، حيث كانت هذه الأغنية خطوة تمهيدية لصدور الألبوم.

أما أغنية “والله من جد” التي صورت في جورجيا، وأخرجها أيضاً زياد خوري صدرت مؤخراً بالتزامن مع صدور الألبوم. وهي تعرض حالياً على قناة يوتيوب والفضائيات العربية. بالإضافة إلى أغنيات أخرى مصورة ستصدر في الأسابيع المقبلة.

لتنزيل الألبوم الرجاء الضغط على الرابط

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لمشاهدة كليب “والله من جد” الرجاء الضغط على الرابط