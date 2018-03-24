أظافرك نظيفة وصحية بالليمون ومعجون الأسنان

تعكس نظافة الأظافر جانب مهم من جمال المرأة وتؤكد مدى اعتنائها بنفسها ومظهرها، ولعل تعدد انشغالاتها وتقسيم وقتها بين عملها في الخارج والقيام بأعباء المنزل، يجعلها تبحث عن طرق سهلة تساعدها في تنظيف مستمر وفعال لأظافرها، وفي صدارتها المطهرات الطبيعية السهلة، وفي ظل توفر الخلطات ننصح باتباع هذه الخطوات من أجل تنظيف مدهش للأظافر بالليمون ومعجون الأسنان.

-انتقي فرشاة أسنان قديمة، و ثبتي عليها القليل من معجون الأسنان ثم افركي كل ظفر وحده بطريقة دائرية لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة، وبعد ذلك افركي منطقة الأظافر بالماء الفاتر، وينبغي تكرار هذه العملية على الأقل مرتين في الأسبوع.

– بعد ذلك امزجي شرائح الليمون مع ماء دافئ وبعد نصف ساعة انقعي أصابعك في هذا المزيج لمدة 30 دقيقة، ومن الأفضل استعمال فرشاة ناعمة لفرك أظافرك واغسليهم بالماء الفاتر.

– كذلك بللي قطعة من القطن بمزيج من صودا الخبز مع القليل من الماء الدافئ، ونظفي الأظافر لمدة 3 دقائق، ثم اغسليهم بالماء الفاتر.

– بإمكان خل التفاح إزالة أي بقع داكنة وأوساخ تختبأ تحت الأظافر، لذا قومي بمزج نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء الفاتر وقومي بنقعهم في هذا المزيج مع تركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وبعد ذلك جففي أظافرك بمنشفة ناعمة وجافة