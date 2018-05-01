أعشاب وتوابل تساعدك على إنقاص الوزن

تحمل الأعشاب والتوابل فوائد كبيرة، فهي وسيلة رائعة لإضافة نكهة ومذاق خاص إلى الطعام دون الحاجة إلى الملح والسكر اللذين تحذر منهما أنظمة الريجيم المختلفة، ولقد تبين أن بعض أنواع الأعشاب والتوابل تساعد الجسم في زيادة معدل حرق الدهون بشكل أقوى.

أهم الأعشاب التي تساعد في إنقاص الوزن:

الشاي الأخضر:

خلاصة الشاي الأخضر الصيني من أفضل أنواع الأعشاب التي تساعد الجسم في عملية التمثيل الغذائي وتمكنه من حرق مزيد من السعرات الحرارية، ويرجع ذلك لاحتوائه على مادة “الكيتشينز” التي تساعد في تقليل الدهون، حيث أن ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يومياً هو معدل كافي للشخص الطبيعي.

القرفة:

العشبة الساحرة والغنية بالمذاق الرائع، يمكن تناولها كمشروب ويمكن إضافتها لجميع الأطعمة التي نتناولها يومياً بطرق مختلفة، ولأنها تصلح مع الحلو والحادق لذا نسميها “العشب السحري”.

القرفة تساعد الجسم وتحفزه لحرق مزيد من الدهون، كما أنها من التوابل التي تعطي شعوراً بالشبع لفترة طويلة عند إضافتها إلى الأطعمة المختلفة أو شربها مع الحليب خالي الدسم.

الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل في توازن نسبة السكر في الدم، ما يعني قدرته على منع حدوث ارتفاع في مستويات الجلوكوز بعد تناول وجبة غنية بالسكر والكربوهيدرات، وبذلك تتجنب تراكم مزيد من الدهون في الجسم.

القهوة الخضراء:

يوجد عدد من الأبحاث تثبت فعالية القهوة الخضراء في مساعدة الجسم للتخلص من الدهون، لكن لا ينصح تناولها للحامل والمرضعة بسبب زيادة نسبة الكافيين فيها والتي يمكن أن تضر بصحة الطفل كما أنها تسبب الأرق وهو آخر ما تحتاجه المرأة الحامل والمرضع.

النعناع:

لا تتوقف فائدة النعناع عند التخلص من المغص والانتفاخات وتحسين عمل الجهاز الهضمي، بل هو أحد الأعشاب المهمة التي تعطي شعوراً بالشبع بمجرد تناوله كمشروب أو على الأطعمة المختلفة، ما يساعد في تقليل حصة الطعام وبذلك يساعد في فقدان الوزن الزائد.

البقدونس:

يساعد البقدونس في التخلص من الوزن الزائد، فهو من الأعشاب اللذيذة التي تقلل الشهية وبذلك يساعد في تقليل حصص الطعام، وهو آمن للحامل والمرضع.

الينسون:

من الأعشاب التي يحب الجميع تناولها بين الوجبات وفي ليالي الشتاء، فالينسون، يساعد في تحسين عملية الهضم والتخلص من الدهون، ومفيد أيضاً في حالات الإصابة بالسعال واحتقان اللوز، وهو أيضاً من الأعشاب المدرة للبول وبذلك فهو مطهر طبيعي للجسم.

البابونج (الكاموميل):

الكاموميل من المشروبات المهدئة والرائعة التي تساعد على النوم العميق لذا يفضل تناوله قبل النوم مباشرةً وهذا يساعد الجسم في حرق الدهون بطريقة أفضل، ويعطي تناول الكاموميل شعوراً بالشبع كما أنه مشروب مدر للبول لذا يجب تناوله مع كمية كافية من الماء حتى لا يدخل الجسم في حالة من الجفاف.