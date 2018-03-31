السبانخ والأسماك والقهوة وغيرها أغذية تحاربين بها الزهايمر

اذا كنتم تتساءلون عن أبرز أنواع المأكولات التي تساهم في حماية دماغكم من مرض الزهايمر مستقبلاً، تعرفوا على الأغذية التي تحارب هذا المرض الذي أصبح منتشراً بكثرة

أغذية تحارب الزهايمر:

هي الأغذية المحتوية على أوميغيا 3، وأكثر الأغذية المحتوية على أوميغا3 هي زيت الزيتون، والسلمون والتونة، وعموم أنواع السمك، وكذلك المكسرات، وزيت بذرة الكتان وزيت السمك.

فالأغذية المحتوية على الأوميغا3 تقوم بتنشيط الخلايا في الدماغ، وبالتالي تكافح الإصابة بالزهايمر، أو تؤخر من أعراضه.

من المكونات الغذائية المفيدة أيضاً للإنسان في مكافحة الزهايمر، مضادات الأكسدة، لانها “عناصر غذائية مهمة لخلايا الجسم”، وخاصة خلايا الدماغ، حيث تحمي مضادات الأكسدة خلايا الدماغ من التلف. وتوجد مضادات الأكسدة في الفواكه والخضار ذات القشرة الداكنة، وفي الشاي الأخضر والشوكولاتة الخام “الشوكولاته الداكنة”، وكذلك في القهوة. مؤكدة أن جميع أنواع القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة، بما فيها القهوة العربية، والقهوة التركية، والنسكافيه وغيرها من منتجات البن. في دراسة نشرت في عام 2014، أثبت الباحثون الآثار المفيدة لاستهلاك القهوة المعتدلة في الوقاية من مرض الزهايمر.

الشوكولاتة الداكنة

وفقا لدراسة حديثة أجراها باحثون في المركز الطبي لجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة، يُقترح أن يكون المركب الطبيعي في الشوكولاتة الداكنة قادرة على إبطاء تطور مرض الزهايمر، وبخاصة لمنع فقدان الذاكرة.

السبانخ يومياً:

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة راش في شيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية) أن تناول جزء من السبانخ (أو أي نوع آخر من الخضراوات الورقية) له تأثير على تعزيز الصحة النفسية لكبار السن من خلال تحسين القدرات المعرفية. وهذا سوف يساعد في حماية الدماغ من الزهايمر.

عصير العنب:

من شأنه تحسين حدة الوعي واليقظة والمزاج أيضاً في البالغين من أول ساعة بعد تناوله، ذلك بفضل الأنثوسيانين، والأصباغ الطبيعية الموجودة في فاكهة عنب الثعلب.

الأسماك على أنواعها:

وجد فريق من جامعة العلماء كاليفورنيا في لوس انجلس (الولايات المتحدة) أن أحماض أوميغا 3 وفيتامين D تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية بروتين اميلويد بيتا، المسؤولة عن انحطاط الخلايا العصبية.