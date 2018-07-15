أغرب عروض الزواج التي تلقتها التونسية عائشة بن أحمد لكنها تحلم بفارس أحلام مثقف ودمه خفيف

تحدثت الفنانة التونسية الشابة عائشة بن أحمد عن مواصفات فارس أحلامها، واشترطت أن يكون مثقفا ودمه خفيف، وفوق ذلك مرن في تعاملاته مع الآخرين، وكشفت عن تهاطل عروض الزواج عليها من طرف معجبين ومتابعين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت من بينها عروض جادة وأخرى تتلقاها على سبيل المزاح على حد تقديرها.

قالت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد أن أغرب عرض زواج تلقته في حياتها، كان من طرف معجب أرسل لها ليطلب يدها، مبديا رغبته الكبيرة في أن يرتبط منها، بل حاول إغرائها لتقبل بعرضه، حيث وعد بمساعدتها في المنزل من خلال التكفل بمهمة غسل الأطباق وتنظيف الشقة.

وأوضحت عائشة عندما فتحت قلبها في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها لا ترد على عروض الزواج التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء الجاد منها أو الساخر، كون فارس الأحلام الذي تحلم في الارتباط به، يجب أن تتوفر فيه بعض المواصفات البعيدة كثيرا عن الوسامة والثراء، لأنها تتمنى الزواج من رجل دمه خفيف ومثقف ومرن في تعامله مع الآخرين، غير أنها لم تخف في سياق متصل أن شخصيتها تتغير بسرعة، ويمكن أن تتغير مواصفات فارس أحلامها مستقبلا.