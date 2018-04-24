أغرب ما تعرضت له تايلور سويفت.. معجب يسرق بنكا لأجلها وآخر يتحمم وينام على سريرها

تعيش النجمة العالمية تايلور سويفت على وقع أغرب المغامرات، حيث أبطالها معجبين بها بشكل غير طبيعي، فبعد أن قام أحد المهوسين بها بسرقة بنك من أجلها، اقتحم مؤخرا معجب آخر منزلها في غيابها، والمدهش في الأمر أنه تحمم ونام في سريرها، علما أنه سجلت الحادثتين في وقت زمني متقارب، أي لا تفصلهما سوى أيام قليلة فقط.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على معجب بالمطربة تايلور سويفت، بعد أن اقتحم منزلها بنيويورك، وجاء ذلك بعد ذلك بأيام قليلة على اعتقال أحد معجبي تايلور سويفت بتهمة سرقة بنك لإثارة إعجابها.

وتناقلت وسائل الإعلام بيانا صادرا عن شرطة نيويورك، تم فيه التأكيد على اعتقال رودجر ألفاراو البالغ من العمر 22 عاما بتهمة السطو على منزل تايلور سويفت، حيث لم تكن المطربة متواجدة ببيتها خلال عملية اقتحامه من طرف رجل غريب، وأوضح مصدر من الشرطة لموقع TMZ، بعض التفاصيل جاء فيها أنه بعد دخول “ألفارادو” إلى منزل سويفت، تحمم ونام في السرير بغرفة نوم النجمة.

أما بخصوص المعجب الأول فإنه تم اعتقال روس رولي الذي يبلغ من العمر 26 عاما، بعد قيامه بسرقة بنك في منطقة أنسونيا الكائنة بولاية كونيتيكت الأمريكية ثم انتقل إلى رود أيلاند، وبهدف إثارة إعجابها توجه رولي إلى منزل تايلور سويفت وأخذ كمية من المال التي سرقها، وألقى بها فوق سياج بيتها المتواجد على شاطئ رود أيلاند.

ولم يجد رولي سوى الاعتراف بفعلته للشرطة وقال بأنه كان يحاول إثارة إعجاب سويفت ولفت انتباهها، ومن أخطر ما تعرضت له المطربة الأمريكية قيام معجب ثالث اسمه فرانك أندرو هوفر، بتهديده ل”تايلور” بالقتل فحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.