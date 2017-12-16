تانيا صالح تحول تناقضات العالم العربي إلى أغنيات معاصرة

أطلقت المغنية والملحنة اللبنانية والفنانة البصرية تانيا صالح ألبومها السمعي البصري الجديد الذي يحمل عنوان “تقاطع” في ” Station” في بيروت، بحضور نجوم محليين ومؤثرين وممثلي وسائل الإعلام.

بعد عرض فيلم ترويجي، قامت تانيا صالح مع منتج ألبومها إريك هيلستاد بإحياء طاولة مستديرة.

يمزج ألبوم “تقاطع” ما بين الشعر العربي والألحان الكلاسيكية وفن الشارع والخط العربي والموسيقى الإلكترونية المعاصرة.

استوحت تانيا صالح عملها الفنيّ من أعمال العديد من الفنانين والشعراء والفلاسفة والمفكرين والعلماء وبعض الأشخاص العاديين.

وقد أعادت التذكير بالعديد من القصائد التي كتبها الشعراء في العالم العربي وقامت بتحويلها إلى أغنيات معاصرة.

لتانيا صالح، فنّانة الشارع street art أعمال فنية محفوظة على جداريات العالم العربي وأجزاء من أوسلو في النرويج.

تشكّل هذه الجداريات محاولة للتعبير عن جوهر الشعر الخالد وتعكس الوضع الحالي في العالم العربي.

“إنّ ألبومي الجديد هـو نهـج جديـد اعتمدتـه اليـوم في مسـيرتي الفنيّـة، عمـل يـزاوج بـين الشـعر العربـي والألحـان الشرقيـة وفـن الشـارع والخـط العربـي، مـع الموسـيقى الإلكترونيـة المعـاصرة.

هـذا العمـل هـو محاولـة لنقـل صـورة عـن عالمنـا العربـي الـذي يقـف اليـوم مهتـزًا حائـراً عـلى مفـترق مسـارات وتناقضـات وتحديـات.

هـو محاولـة متواضعـة للمشـاركة بإيجـاد أرضيـة ثقافية جامعـة تبـني عليهـا الأجيـال العربيـة القادمــة منصــات ثابتــة وموحــدة الأهــداف لننطــلق نحــو غــد أفضــل. فنحــن في نهايــة المطــاف مهمــا تبدلــت لهجاتنــا ولكناتنــا لكنّنا جميعًا نتحدث اللّغة نفسها”، تقول تانيا عن “تقاطع”.

رسمت تانيا صالح مسارها الشخصي في المشهد العربي من الموسيقى المستقلة منذ 1990.

استوحت أغانيها من مزيج من الموسيقى العربية التي أثّرت في طفولتها والموسيقى الغربية الّتي اختارت أن تتبناها.

لتانيا أيضاً شغفٌ بالفنون البصرية التشكيلية ولفن الشارع، توصّلت الفنانة إلى إعادة بناء ذاتها على كلّ المستويات من خلال دمج الموسيقى والصور وقد أصدرت خمسة ألبومات حتى الآن – أحدثهم “تقاطع” بالتعاون مع منتج الموسيقى العالميّ خليل جدران والمنتج النروجي إيريك هيلستاد من شركة “كي كي في” النروجيّة.

يمكنكم مشاهدة البوم “تقاطع” عبر الرابط الآتي: