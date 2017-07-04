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أغنية حكيم الجديدة …. 20 فتاة أجنبية والاسفاف سيد الموقف

بقلم أيمن الرفاعي

يوليو ٤ ,٢٠١٧

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في حضور القنوات الفضائية والعديد من وسائل الاعلام العربية عقد نجم الأغنية الشعبية حكيم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن انطلاق أغنيته الجديدة “على وضعك”.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث حكيم عن مراحل تصوير الأغنية والتي تم تصويرها بالعاصمة الأسبانية مدريد وتم الاعداد لها لمدة عام ونصف.

واستعان حكيم في أغنيته الجديدة بمخرج ومدير تصوير هولنديين إضافة إلى فريق راقص يتكون من 20 فتاة أجنبية.

جاءت كلمات الأغنية من تأليف ياسر عليم أما الألحان فكانت لتامر حجاج وتوزيع إسلام وميدو مزيكا. الملفت في تصوير الأغنية – وعلى عكس أغاني حكيم – هو الكم الهائل من الاسفاف البصري، والذي تمثل في كثرة مشاهد العري بالنسبة لأجسام الفتيات الراقصات، وتزامن هذه المشاهد مع إيحاء كلمات الأغنية والحركات الاستعراضية التي يؤديها حكيم.

فمثلا في أحد المقاطع تقوم الفتاة بنزع ملابسها ويتزامن ذلك مع غناء حكيم “على وضعك كل ما تتدلع أنا هاطلب تدلع تاني” ويستمر الاسفاف على هذا المنوال عندما يتأمل في تفاصيل جسدها ويغني “على وضعك انت مين أدك، على وضعك كل حاجة عندك”.

من الناحية الفنية يعتبر الكليب خطوة للوراء بالنسبة لمشوار حكيم، لا سيما أنه يأتي مثلا بعد أعمال رائعة مثل كليبه السابق “ياعم سلامة” والذي جسد من خلاله معاناة المجتمع المعاصر بكلمات معبرة وتصوير أكثر من رائع.

واضح من خلال الكليب أن الميزانية كانت باهظة ويظهر ذلك جليا في الديكورات وأماكن التصوير والاستعانة بالفرق الأجنبية وغيرها من المؤثرات التي لا تصنع عملا جيدا.

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