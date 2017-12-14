رامي عياش يغني “في مكان” بمناسبة رأس السنة ويطلق مجوهراته الخاصة

قدم البوب ستار رامي عياش مع اقتراب عيد رأس السنة الميلادية، هدية عذبة إلى جمهوره في الوطن العربي، وتمثلت في أغنية جديدة تحمل عنوان “في مكان”، حيث تم طرحها حصرياً على تطبيق أنغامي، ويرتقب أن تبث خلال الأيام القليلة المقبلة عبر الإذاعات اللبنانية والعربية

حرص الفنان المتألق رامي عياش على إطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان “في مكان” حيث قام شخصياً بتلحينها، أما بخصوص كلماتها فقد كتبها منير بوعساف ووزعها داني حلو، وسجلت في بيروت في استديو داني حلو.

جاءت هذه الأغنية باللهجة اللبنانية الجذابة بأداء قوي ومميز لهذا الفنان الموهوب والمتمكن، وبلمسة راقية ختم الأغنية الرائعة بالغناء الأوبرالي، الذي زاد من قوتها وخصوصيتها وجمالها.

وينتظر أن يقوم رامي عياش بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، بإشراف من المخرجة إنجي الجمال، خلال زيارته المقررة للأردن نهاية الشهر الجاري، علماً أن عدد المستمعين لهذه الأغنية العذبة والقوية، وصل إلى 80 ألف متابع عبر تطبيق أنعامي في ظرف أقل من يوم فقط.

ومن جهة أخرى طرح البوب ستار رامي عياش بالتعاون مع دار أنطوان صليبا، مجموعة مجوهرات خاصة به، وتمثلت في عين مع حاجبه المشطوب الذي صممه معجبوه من قبل، في احتفالية أقيمت بحضور زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش والعديد من الوجوه الفنية والسياسية، ويذكر أن مجموعته ضمت سواراً وأزرار قمصان صممت من المعدن، الذهب أو الألماس، وسوف تعود إيراداتها لدعم جمعية “عياش للطفولة”، التي أسسها الفنان في السابق، من أجل دعم ورعاية الأطفال المرضى والأيتام .