أغنية سعد لمجرد الجديدة تتخطى حاجز ال7ملايين مشاهدة في زمن قياسي

تمكن النجم المغربي سعد لمجرد في ظرف قياسي لا يتعدى الثلاثة أيام من تجاوز عتبة ال7ملايين مشاهدة لأغنيته الجديدة Let Go، برغم انقطاع الفنان عن جمهوره طيلة عدة أشهر، من بينها حوالي خمسة أشهر قضاها في السجن بفرنسا بتهمة التعدي على فتاة، ويبدو أنها بداية عودة الفنان، لأنه تنتظره العديد من المشاريع المهمة بعد أن يحصل على البراءة خاصة في مصر، على اعتبار أن العديد من العروض قد وصلته للمشاركة في فيلم سينمائي إلى جانب مشروع ديو فني مع المطرب تامر حسني.

ليس جديداً على لمجرد هذا النجاح لأنه مع كل جديد فني يطرحه يكتسح ويسحر الملايين من المعجبين الذين يعشقون فنه، وتعتبر أغنيته الجديدة Let Go أول عمل له بعد خروجه المؤقت من السجن.

وبعد ردة فعل جمهور لمجرد على الأغنية الجديدة، عبر سعد لمجرد عن سعادته وتقدم بالشكر إلى جمهوره، مثمناً كثيراً دعمه له، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع “أنستغرام” وكانت الأغنية قد وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتوب” لكنها تعدت هذا الرقم حتى ساعة كتابة هذا المقال، فلم يخف لمجرد أنه يقفز من السعادة، معتبراً جمهوره الأفضل على الإطلاق وجدد حبه الكبير له أينما كان.

يذكر أن أغنية LET GO الجديدة، كتب كلماتها ولحنها بنفسه ووزعها له موسيقياً جلال الحمداوي، وتأتي هذه الأغنية كتحد من سعد لكسر الظروف الصعبة التي مر بها، وتجاوز كل ما عانى منه من خلال الإبداع الفني.