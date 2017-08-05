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بعد 2 مليون مشاهدة ل “النعنع” ….. أغنية طوني قطان الجديدة تحقق 300 ألف مشاهدة في 3 أيام

بقلم ريما لمع

أغسطس ٥ ,٢٠١٧

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بعد تحقيق أغنية “يلي بتحب النعنع”، التي طرحها طوني قطان منذ أقل من شهر، أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أصدر منذ أيام أغنيته الجديدة “طل القمر” من كلمات عمر ساري وألحان قطان نفسه ومن توزيع محمد القيسي، وذلك عبر يوتيوب وأنغامي وتطبيقات الموسيقى المختلفة، بالإضافة إلى بثها عبر الإذاعات العربية المختلفة، والتي حققت أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال أول 3 أيام من طرحها على يوتيوب.

 

يا ريت كل الليالي بحلا هالليلة

ويا ريت قضي العمر مقابيلك

ويا ريت نصير إنتي وأنا عيلة

وست البنات غني وناديلك

طل القمر متل ملاك صغير

شمس الدني طلعت بطلِّتها

متل القمر وأحلا بعد بكتير

عطول المدى بتطير طرحتها

لسماع الأغنية كاملة انقر على الرابط:
https://goo.gl/yXPuWe

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