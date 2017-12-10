سعد لمجرد يقفز حاجز 100 مليون مشاهدة بأغنية Let Go

يواصل الفنان “سعد لمجرد” هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام، حيث تجاوزت أغنيته الأخيرة Let Go حاجز الــ ١٠٠ مليون مشاهدة على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، وهي المناسبة التي قدم من خلالها لجمهوره رسالة شكر عبر مختلف صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النجم المغربي قد طرح قبل ٣ أشهر أغنية Let Go على شكل فيديو كليب، بعد فترة قصيرة من تمتيعه بالسراح المؤقت، على خلفية اتهامه بتعنيف فتاة فرنسية ومحاولة اغتصابها.

وليست المرة الأولى التي تتجاوز أغاني “لمجرد” المائة مليون مشاهدة، حيث سبق أن تجاوزت أغنية “أنا ماشي ساهل” حاجز الــ 146 مليون مشاهدة، وبعدها “غلطانة” التي تجاوزت الــ 166 مليون مشاهدة، في حين حطمت أغنيته “لمعلم” كل الأرقام وانفردت برقم عربي قياسي بعد أن تجاوزت حاجز الــ 559 مليون مشاهدة.

يذكر أن “لمجرد” يستعد لطرح جديده بالسنة المقبلة (2018)، حيث أكدت مصادر مقربة من النجم المغربي في حديث سابق لليقظة أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، كما ستحمل لوناً مختلفاً ولن تشبه أغانيه السابقة، خاصة وأن “لمجرد” يرفض أن يقدم أغاني مكررة أو تلك التي تحمل أسلوباً وشكلاً متشابهاً مع إصداراته السابقة.