أغنيته “دكتوري” تخطت ال15 مليون مشاهدة…….حاتم العراقي يقيم حفل كبير في القاهرة

يتوجه “عندليب الأغنية العراقية” الفنان حاتم العراقي من دولة الإمارات حيث يقيم، إلى القاهرة لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل في 25 أغسطس 2017 الجاري، في فندق “فيرمونت نال سيتي”، برفقة فرقته الموسيقية.

واستعد حاتم العراقي لحفل القاهرة الجديد ضمن برنامج غنائي يحتوي على أبرز أغنياته الشهيرة، بالإضافة الى الأغنيات الجديدة التي طرحها منفردة ومن خلال ألبومه الأخير “حاتم العراقي 2017″، ومنها “دكتوري” التي نالت نجاحاً كبيراً محققة نسبة مشاهدة كبيرة في “اليوتيوب” تخطت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة.

وبعد عودته من القاهرة، سيكمل حاتم العراقي تحضيراته لتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة التي سيطرحها بشكل منفرد خلال الفترة المقبلة، والذي يعمل على تحضيرها مع المايسترو العراقي عمار العاني.