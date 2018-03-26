أفضل الطرق الطبية والطبيعية للتخلص من اسوداد الركبة

تعاني بعض النساء من مشكلة اسمرار الركبتين، واختلاف لونهما عن باقي لون الجسم، الأمر الذي يسبب لهن الإزعاج.

تلعب الوراثة الدور الأساسي وراء اسمرار الركبتين ومناطق أخرى من الجسم، وخصوصاً الأشخاص أصحاب البشرة السمراء، فهم أكثر عرضة لظهور البقع الداكنة.

كما أن تراكم الجلد الميت بسبب كثرة الاحتكاك، فضلاً عن كثرة التعرض لأشعة الشمس يزيد من قتامة لون الخلايا الميتة المتراكمة على الركب.

وتعتبر الأوساخ سبباً رئيسياً لاسمرار الركب ومناطق أخرى من الجسم كالأكواع، فضلاً عن جفاف الجلد، الذي يصبح أكثر عرضة لاستقبال الملوّثات الموجودة في الهواء عند جفافه أو عدم ترطيبه بشكل متواصل، كذلك، يمكن للسمنة أن تؤدي الى اسمرار الركب والاضطرابات الهرمونيّة التي تؤثر على لون الجلد.

طرق تفتيح الركبتين

هناك طريقتان لتفتيح الركب:

أولاً/ الطرق الطبية

تشمل كريمات التبييض التي يمكن أن تعطي نتيجة فعالة، وإبر التبييض التي تحتوي على مواد تعمل على تثبيط تكاثر الخلايا الصبغية التي تحتوي على الميلانين، وبالتالي التخلّص من اسمرار الركب.

يمكن تبييض الركب من خلال الليزر، فهو يزيل طبقات الجلد الميتة، وبالتالي يسمح لنمو خلايا جديدة صحية لونها مطابق للون الجلد الأصلي.

ثانياً/ الطرق المنزلية

من خلال الاعتماد على وصفات طبيعية، تساعد في التخلّص من اسوداد الركبتين وتفتيحهما، وفي ما يلي أبرز تلك الوصفات: