أفضل الطرق لتحضير جميع أنواع القهوة بمذاق مميز

تكاد تكون القهوة المشروب الساخن الذي يتقاسم لذته الجميع، حيث يستيقظون عليه ويسهرون على نكهته، حيث لا يخفى أن القهوة تمنحهم الكثير من التركيز والانتباه، ولأن فنجان واحد من القهوة المركز قادر على منحنا نشاطا ذهنيا طيلة يوم كامل، لذا لا تخلو مكاتب الموظفين من القهوة، وطبيعي أن يتم الحرص على تحضيرها بالعديد من الطرق والوصفات والتي تجعل من مذاقها مميزا ولا يقاوم.

وإذا كنت واحدة من اللائي لا يمكنهن الاستغناء عن تناول القهوة تعرفي على أهم أنواعها وكذا الطريقة المثالية لتحضيرها:

ومن أشهر أنواع القهوة التي تعرف رواجا في العالم، نذكر “اللاتيه” التي يمكن تناولها كمشروب ساخن أو مثلج، حيث تحضر من “60 مل” إسبريسو و”300 مل” حليب مبخر و”2 مل” حليب مخفوق، ويسكب عليها السكر للتحلية حسب الذوق.

تعتبر “الإسبريسو” ذات الأصل الإيطالي اللون الداكن، من أنواع القهوة المركزة وتنبعث منها نكهة قوية، حيث تحضر بواسطة آلة خاصة لصناعتها، وتكون شديدة التركيز وذات رغوة كثيفة بلون ذهبي يطفو على السطح. ولا يخفى أنها غنية بالكافيين، وينصح تناول كمية قليلة منها.

ولعل “الكابتشينو” القهوة التي يفضل تناولها عدد كبير من الناس، علما أنها تحضر من مزيج متساو أي “60 مل” من القهوة والحليب المخفوق والحليب المبخر، ويرش عليها القليل من الكاكاو أو حبيبات النسكافيه.

ومن ألذ أنواع القهوة نذكر القهوة التركي، والتي تحضر من خلال مزج السكر مع الماء والقهوة حسب الكمية التي تحدد، مع ضرورة تقليب هذا الخليط جيدا وبعد ذلك توضع على نار هادئة، وعندما تصل إلى مرحلة ما قبل الغليان، تطفو بعض الفقاعات البسيطة على أطراف الإناء، وهذا ما يميز القهوة التركي، وبعد أن يرتفع سطح القهوة قليلا ترفع عن النار، وهناك من يضيف لهذه القهوة الحليب.

تنتشر قهوة “الأمريكانو” بطبيعة الحال في أمريكا، حيث تفوق فيها كمية الماء كمية القهوة ويقدر حجم المياه ب “60 مل” لكل من “30 مل” إسبريسو، ويتم تناولها كمشروب ساخن أو مثلج على حد سواء.

وتأتي قهوة “الدوبيو” الإيطالية بنكهة قوية حيث تشبه تماما قهوة “الإسبريسو” في قوة تركيزها، على اعتبار أنها جرعة مزدوجة من القهوة، وتحضر بكمية مضاعفة من كمية القهوة للفنجان العادي، ويفضل تناولها من دون سكر.

توصف قهوة “الموكا” بأنها المشروب المثالي لكل من يحب المشروبات الساخنة، علما أنها تحضر من “60 مل” إسبريسو و”60 مل” شوكولاتة و”30 مل” حليب مبخر وسكر حسب الرغبة، وتزين بالقليل من الكريمة المخفوقة والقليل من الشوكولاتة اللذيذة.