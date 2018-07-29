أفضل الفواكه لتخفيف الوزن

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، ليس هناك سوى حيلة واحدة للحصول على الجسم الذي تأمله. أحد المكونات الرئيسية لفقدان الوزن لدى أي شخص هو تناول الأطعمة المناسبة. واستهلاك الفاكهة هو واحد من أكثر الطرق الصحية لفقدان الوزن بسرعة ، ولكن ما هي أفضل الفواكه لفقدان الوزن؟ هيا نكتشف.

الأناناس: نحن هنا في المرتبة الأولى على قائمة أفضل الفواكه لفقدان الوزن الأناناس. هي واحدة من أكثر الفواكه الاستوائية شيوعًا ومحبوبة. وهو يوفر الثيامين، والماغنيسيوم ، وفيتامين ب 6 ، وفيتامين ج ، والريبوفلافين ، والنياسين ، والنحاس ، والحديد ، وحمض الفوليك في ثمار واحدة كبيرة ، وبنية وأصفر. الأناناس بالإضافة إلى فقدان الوزن ، قد يساعد في مجموعة متنوعة من الحالات بما في ذلك الربو والسكري وأمراض القلب. كما أظهرت الفاكهة تحسن الشعر والجلد، وزيادة مستويات الطاقة ، وتنظيم ضغط الدم ، والحد من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. والأناناس يمكن أن يحسن أيضا الخصوبة، يساعد على الهضم ، ويشفي الالتهاب.

الموز: هي فاكهة مميزة لأنها مصدر كبير من البوتاسيوم ، وفيتامين B6 ، والماغنيسيوم ، وفيتامين ج ، وحامض الفوليك ، والبروتين. مع كل هذه الفيتامينات والمغذيات ، فإن الموز مفيد بشكل كبير للصحة العامة والأمراض المحددة من تشنجات العضلات إلى الصداع. كما يقوم الموز بتوفير الموقد الدهني الكبير لأنه يوفر مستويات عالية من الألياف الغذائية مع انخفاض السعرات الحرارية.

البطيخ : عندما يتبادر إلى الذهن البطيخ ، يعتقد البعض أنه يحتوي على الكثير من السكر الطبيعي الذي يعتبر فاكهة صحية لفقدان الوزن بسرعة ، ولكن هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. لأن البطيخ ومن ثم الاسم ، يحتوي على نسبة عالية من الماء. كما يحتوي على جرعة صحية من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والليكوبين والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين سي.كونها محملة مع اختلاف كبير من المواد الغذائية ، بالإضافة إلى فقدان الوزن ، يمكن أن يساعد تناول البطيخ في الحفاظ على رطوبتك ، وتحسين صحة قلبك ، وانخفاض الإجهاد التأكسدي ، وتقليل الالتهاب.

الجريب فروت: هو نوع من الحمضيات شبه الاستوائية ، شبه المريرة ، ولكنه واحد من أفضل أنواع حرق الدهون في عالم الفاكهة وفقا للباحثين في جامعة فاندربيلت. وكان المشاركون في الدراسة مستويات أعلى من العناصر الغذائية الرئيسية ، وزيادة في الكولسترول HDL (الكولسترول الجيد) ، وانخفاض في الشهية بعد استهلاك الجريب فروت. وبصرف النظر عن حرق الدهون ، تقدم الجريب فروت مستويات مثالية من فيتامين C ، الليكوبين والبوتاسيوم والألياف والكولين.

الكمثرى: ثمرة معبأة بالبروتين ، والألياف ، والبوتاسيوم ، وفيتامين C ، وفيتامين K ، وكميات أصغر من ريبوفلافين ، والحديد ، والكالسيوم ، والمغنيسيوم ، وحامض الفوليك ، والنحاس ، ومضادات الأكسدة ، وفيتامين ب -6 ؛ الكمثرى مكافحة الجذور الحرة ، وتساعد على الهضم ، والتخلص من السموم في الجسم والحد من خطر مرض السكري. الكمثرى هي أيضا ما يقرب من 84 في المئة من الماء ، مما يساعد على الحفاظ على النفايات الصلبة لينة ويساعد الجسم على طرد السموم الضارة في الجسم.

الرمان: هو واحد من أفضل الفواكه لحرق الدهون مع وفرة من الفوائد الصحية. وهو يوفر مضادات الأكسدة والألياف والبروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم والفلافونويد وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وفيتامين ك والبوليفينول والفوسفور. الرمان لديه القدرة على المساعدة في مكافحة ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع السكر في الدم ، والالتهابات ، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم ، وبعض أنواع السرطان والأكسدة. كما أن لديها خصائص للمساعدة في العدوى ، النزف ، الحماض ، والسمنة وفقا لدراسة عام 2012.