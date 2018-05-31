أفضل طرق لوضع حمرة الشفاه البراقة

إذا كنت تعتقدين أن وضع حمرة الشفاه أمر بسيط وسهل لا يحتاج إلى خبرة أو نصائح، فأنت مخطئة. وخاصة حمرة الشفاه البراقة فإذا لم تقومي بوضعها بأسلوب متقن فالنتائج تكون عكسية وسيبدوا وجهك كالمهرج، لذلك إذا أردت أن تبرعي في وضعها، فاتبعي ما يقوله خبراء وفنانو وضع الماكياج عن أفضل طرق لوضع أحمر الشفاه اللامع بأسلوب متقن وجذاب وبالألوان المناسبة لك

– عند استخدامك الحمرة الثقيلة اللامعة اعلمي أنه سواءاً كانت بألوان الفاكهة الفاتحة أو الغامقة، فلن تفلح معك كل الألوان، ضعي ما يناسب بشرتك وما ترتديه من أزياء وطلة ماكياجك بصورة كلية

– الحمرة اللامعة جريئة لأنها تأتي بظلال لونية مشبعة وتحتاج منك وضعها بذكاء . لذلك قومي بمزجها مع بلسم الشفاه المرطب وستحصلين على ظلال طبيعية صرفة لحمرة الشفاه.

– جربي وضع لون ثان من ألوان الشفاه فوق الأول المختار كحمرة أولية، فحمرة الدرجتين وسيلة عظيمة لتجميل الشفتين لو أحسنت اختيار درجتي الألوان وشدتهما.

– الجلوس وسيلة أخرى من وسائل تجميل الشفتين تتميز بأنها لا تحتاج للكثير من الصيانة وتدوم طويلاً، كما أنها نصف شفافة ومن ثم تحصلين على تأثير اللون البراق من دون الدراما العالية للون الشفاه الكريمي.

– التركيز على اللمعة وسيلة رائعة تجمل الشفتين وتمنح البشرة النعومة والحيوية خاصة في أيام تكون فيه بشرتك شاحبة ولا ترغبين في الخروج بمكياج كامل.