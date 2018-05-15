أفضل وأهم مستحضرات التجميل في العالم

تحرص كل سيدة الحصول على أفضل أنواع مستحضرات التجميل، وذلك للحفاظ على بشرتها من أضرار هذه المواد، خاصة اذا كانت غير معروفة المصدر منها، ولذلك نحن نقدم لها اليوم افضل واهم مستحضرات التجميل في العالم :

ماسكرا شانيل Sublime de Chanel Mascara

تحديد الرموش هي من أهم خطوات المكياج الناجحة والتي تعطي المظهر الجذاب للعين، وهذه الماسكارا شانيل هي الاختيار الأفضل لهذا العام لأنها تعطي الرموش التمشيط الجذاب الذي يتناسب مع شكل الرموش ليتركها طويلة وملفوفة من دون أي تكتلات.

كريم أساس بورن ذس وي من تو فيسيد Too Faced

يعتبر كريم الأساس هو من أهم مستحضرات التجميل التي لا غنى عنها عند وضع المكياج، وفي نفس الوقت من أصعب مستحضرات التجميل لأن اختياره صعب جدا على البشرة، لأن اختياره يحتاج إلى معرفة تامة بنوع ودرجة لون البشرة حتى يمكن اختيار الأنسب، فهذا الكريم المكون من ماء جوز الهند يعمل على تغطية البشرة بشكل طبيعي للغاية لأنه خالي من الزيوت لذلك فهو الأفضل للبشرة الدهنية والمختلطة لتغطية كاملة للبشرة بدون عيوب.

ظلال الجفون نيكد ٢ من اوربان ديكاي Naked2 Palette by Urban Decay

نأتي لظلال الجفون والذي لا غنى عنه في أي مكياج وهذا النوع تحديدا من ظلال الجفون رائع جدا في الاستخدام ويتوفر فيه 12 لون من أجمل الألوان المستخدمة في مكياج العين والمناسب لجميع الأذواق، ومنها اللامع والغامق ليرضي جميع الأذواق .

أيلاينر كات فون دي Kat Von D

من أصعب أنواع المكياج من حيث التطبيق هو الآيلاينر خاصة الايلاينر السائل والذي يحتاج إلى احتراف، فليست كل امرأة لديها الخبرة الكاملة في تطبيق الايلاينر مثل خبيرات المكياج، لذلك فإن هذا الايلاينر مثالي جدا وسهل الاستخدام خصوصا للمبتدئات والذي يعطي جاذبية للعين.

علبة كنتور الوجه من Kat Vov D

تبحث الكثير من الفتيات أن تقوم بعمل مكياج مثل مكياج النجوم وأن تقوم باستخدام أدوات ومستحضرات التجميل لإخفاء العيوب وهو مكياج النحت، والذي يعتمد على الكنتور، فهذه العلبة من كات فون دي هي علبة مثالية جدا لكل فتاة حيث توفر ألوان متعددة لتحديد الوجه بطريقة احترافية، ويمكن من خلالها إبراز جوانب الجمال في الوجه، والأهم من ذلك أنه مناسب لجميع أنواع البشرة بما فيها البشرة الدهنية.

لوس باودر من لورا مارسييه Laura Mercier

يطلق على هذه البودرة اسم البودرة المطلقة، وهي البودرة الممتازة على البشرة والقادرة على امتصاص الدهون التي تفرزها البشرة، كما أنها تساعد على تثبيت المكياج، وتقوم بإخفاء المسام الواسعة لتترك البشرة ناعمة ونضرة وبشكلها الطبيعي، وتتوفر باللون الأبيض الشفاف.

أحمر شفاه ديور Dior Addict Lipstick

الشفاه هي المنطقة الأكثر جاذبية في الوجه والتي تحتاج إلى أدوات خاصة لإبراز جمالها وفي هذا العام اخترنا أحمر الشفاه من ديور والذي يتوفر بألوان مختلفة ولمعة متميزة، وثبات لمدة طويلة، والأهم من ذلك أنه يحتوي على مرطب للشفاه.

كونسيلر Instant Anti age من ميبيلين

الكونسيلر أو خافي العيوب هو أيضا من أكثر الأدوات ومستحضرات التجميل التي لا غنى عنها خاصة لمعالجة مشكلة الهالات السوداء والخطوط الرفيعة حول العين، فهذا الكونسيلر مناسب جدا لهذا الغرض، ويقوم بتغطية مثالية حول العين ليتركها جذابة ومتناسقة مع لون البشرة.

أحمر الخدود من لانكوم Lancome Blush Subtil Palette

هذا النوع المستخدم مهم جدا عند وضع المكياج، فأحمر الخدود مهم في إبراز شكل الخدود لطلة مناسبة خاصة وأنه يستخدم في تحديد ملامح الوجه، وفي نفس الوقت يضيف اللمعة المناسبة للبشرة ليتركها رائعة من كل الزوايا.

أداة رسم الحواجب من ديور Diorshow Brow Styler by Dior

رسم الحواجب يحتاج أيضا إلى احترافية حتى يمكن إبراز الرسمة المناسبة لشكل الحاجب والمتناسق مع مكياج العين، وهذه الأداة من ديور توفر الكثير من الوقت والجهد لحواجب مثالية، فهو سهل الاستخدام ويمشط شعر الحواجب ليعطيها المظهر الرائع لتظهر بلون وشكل واحد.